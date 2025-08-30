Esta receta de chorizo acaramelado con arepa de yuca es ideal para conquistar paladares con sabores colombianos. Foto: orlando.diseño

Un poco de historia sobre la yuca

Los primeros cultivos de este tubérculo se dieron en zonas que hoy en día son parte de Brasil y Paraguay. Cuenta la historia que incluso antes de la llegada de Colón, la yuca ya se había extendido a América del Sur y América Central.

En la actualidad es uno de los cultivos más importantes en los países tropicales y se ubica en el puesto número seis de los cultivos más importantes del mundo. Sin embargo, es poco conocido en países con mayor nivel de desarrollo.

La yuca también es llamada en otros países como manioca, casamento, aipim, aipi, guaraní, mandioca, tapioca, guacamota, casabe o casava. Su nombre científico es Manihot esculenta. En Colombia la yuca no necesita mayor presentación, la conocemos por ser utilizada en múltiples regiones y en distintas preparaciones. La mayoría de los colombianos la tenemos en nuestra cocina, entre otras razones por su fácil acceso.

Gastronomía: Colombiana. Usa esta receta como entrada o en un buen asado. Tiempo de preparación: 20 minutos.

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Porciones: 4. Ingredientes ⁠500 gramos de yuca al vapor

⁠⁠150 gramos de queso campesino rallado

1 cucharada de mantequilla

⁠⁠Chorizo artesanal (al gusto)

Panela (piloncillo) al gusto

Vino de asaí (o guarapo) al gusto

⁠⁠Ají amazónico (al gusto)

Preparación

Cocinamos la yuca al vapor y la rallamos junto con el queso.

Agregamos una cucharada de mantequilla o margarina, formamos las arepas y las asamos a fuego lento.

En otra sartén agregamos los chorizos con un poquito de agua, panela (o guarapo), un chorrito de vino de asaí y ají amazónico, dejamos reducir y listo para disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧