III Encuentro de Cocinas Iberoamericanas, un encuentro alrededor de los fogones

La Plaza de Yanahuara, es el epicentro de la tercera edición de una iniciativa gastronómica que celebra la riqueza y la diversidad de las cocinas. Foto: David Salamanca

El patrimonio alimentario de Iberoamérica tuvo una nueva cita en el sur del continente, donde Arequipa, reconocida por la UNESCO como Ciudad Creativa de la Gastronomía, recibirá desde este 10 y hasta el 12 de septiembre de 2025, el III Encuentro de Cocinas Iberoamericanas, un espacio de intercambio y celebración de la diversidad cultural a través de sus cocinas, reconociéndose en cada receta la memoria del pasado, el ingenio del presente y la visión de un futuro sostenible.

Con conversatorios, talleres y muestras de cocina en vivo arrancó el primer día de la jornada de sabor, con una programación abierta al público y de acceso gratuito, desarrollada en la Plaza de Yanahuara, en el marco de la Semana de la Gastronomía Peruana.

Esta tercera edición, tiene como objetivo visibilizar a los portadores de prácticas y tradiciones culinarias transmitidas de generación en generación, fortalecer las identidades en torno a las cocinas y fomentar la innovación en el campo gastronómico. Tras su paso por Ciudad de México, México en 2023 y Pasto, Colombia, en 2024, la iniciativa llega a Perú con la misión: consolidar a la región como un referente en la protección y promoción del patrimonio alimentario.

Sumado a esto y bajo el liderazgo de IberCocinas, durante la jornada también se llevó a cabo un espacio de diálogo y continuidad en el proceso de creación de una Red Iberoamericana de Cocinas Tradicionales, desde la voz y gestión de los portadores y portadoras de la tradición alimentaria y culinaria que procurará desde su desarrollo, hacer pedagogía recorriendo, aprendiendo y reconociendo los sabores de Iberoamérica en escenarios que tendrán como propósito celebrar la diversidad, a través de diálogos culturales.

