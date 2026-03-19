Ingredientes para hacer una tarta de manzana

Esta tarta de manzana puedes rellenarla también con dulce de bocadillo o arequipe. Foto: Polina Tankilevitch / Pexels

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Gastronomía: Inglesa . Deja reposar la masa durante 1 hora antes de llevarla al horno Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 40 minutos.

40 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 200 gramos de harina de trigo

80 gramos de azúcar pulverizada

100 gramos de mantequilla fría en cubos

1 yema de huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

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Ingredientes para el relleno

80 gramos de azúcar

80 gramos de mantequilla derretida

1 huevo

100 gramos de harina de almendras

150 gramos de compota de manzana

2 manzanas medianas en láminas finas

1 cucharada de azúcar extra (para espolvorear)

1 cucharada de mantequilla (en pequeños trozos, para la superficie)

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Preparación

Mezcla los ingredientes de la masa hasta obtener una textura homogénea. Refrigera durante una hora.

Estira la masa hasta que quede delgada y llévala a un molde. Para el relleno, mezcla azúcar, mantequilla, huevo, harina de almendras y compota de manzana.

Vierte la mezcla sobre la base y cubre con las láminas de manzana. Añade un poco de mantequilla y azúcar por encima y hornea durante 40 minutos hasta que esté dorada.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧