Ingredientes para hacer una tarta de manzana

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Gastronomía: Inglesa.
Deja reposar la masa durante 1 hora antes de llevarla al horno
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 40 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 200 gramos de harina de trigo
- 80 gramos de azúcar pulverizada
- 100 gramos de mantequilla fría en cubos
- 1 yema de huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
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Ingredientes para el relleno
80 gramos de azúcar
80 gramos de mantequilla derretida
1 huevo
100 gramos de harina de almendras
150 gramos de compota de manzana
2 manzanas medianas en láminas finas
1 cucharada de azúcar extra (para espolvorear)
1 cucharada de mantequilla (en pequeños trozos, para la superficie)
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Preparación
Mezcla los ingredientes de la masa hasta obtener una textura homogénea. Refrigera durante una hora.
Estira la masa hasta que quede delgada y llévala a un molde. Para el relleno, mezcla azúcar, mantequilla, huevo, harina de almendras y compota de manzana.
Vierte la mezcla sobre la base y cubre con las láminas de manzana. Añade un poco de mantequilla y azúcar por encima y hornea durante 40 minutos hasta que esté dorada.
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*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧