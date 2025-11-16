¿Qué hacer para que el arroz con pollo quede amarillo y lleno de sabor?

Una receta a la que también puedes agregar tus vegetales favoritos. Foto: Getty Images/iStockphoto - Wirestock

Si este fin de semana tiene ganas de hacer un buen arroz con pollo, de esos que le recuerden su infancia y le abra el apetito, entonces este artículo es para usted. Los colores en la comida son claves para llamar la atención y esta preparación en particular tiene un color amarillo digno de admirar.

Y como yo no soy experta en cocina y me dejo guiar por la sabiduría de la chef de mi familia, que es mi abuela, aquí le cuento algunos trucos que ella ha pasado de generación en generación a todas las mujeres de la familia.

Doña Inés de Fuentes tiene 93 años y dice que la magia está desde la base. El color amarillo puede resaltarse con achiote o con cúrcuma, pero hay que “despertarlos en el aceite”, dejar que pinten el sofrito colombiano que acompaña varias preparaciones y que todo se fusione con el pollo.

Esta práctica y deliciosa receta es una de las más populares en países como Ecuador, Perú, Costa Rica y Panamá. Para la chef Angela Martin Casas, hay que cocinar “el pollo con un trozo de cebolla, un trozo de pimentón, sal y usar caldo en lugar de agua para que el arroz tenga algo más que solo humedad”. Mientras que para el chef de nuestra casa editorial, Harry Sasson, este plato puede “alcanzar nuevos niveles si se le pone esfuerzo y creatividad, por lo que recomienda ”prepararlo con un arroz preferiblemente de grano redondo y entero, que quede suelto y absorba bien los sabores".

Los tres coinciden en algo, las verduras son los ingredientes infaltables en este plato, porque cada una suma dulzura y color; la cebolla, el ajo, la zanahoria y los pimientos sueltan su aroma a la hora de la cocción y todos ellos fusionados recuerdan en la mesa que los platos más sencillos son los que más cuentan historias.

