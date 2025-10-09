Postre de chocolate sin leche y sin azúcar añadida

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de historia sobre el chocolate
En Suramérica la historia del cacao empezó en la Amazonia en Colombia y Ecuador. Desde ahí se empezó a expandir hacia lugares mesoamericanos donde habitaban Los olmecas y Los Mayas.
Los Aztecas fueron influenciados por los Mayas para cultivar el cacao. Ellos denominaban “xocolat” a la bebida aromática que resultaba del cacao y la preparaban para sus ritos más importantes. Fue hasta el siglo XVII que se obtuvo la fórmula de lo que hoy conocemos como chocolate caliente.
Gastronomía: Saludable .
Usa sal rosada en esta receta
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 8 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 taza de avena en hojuelas
- 3 tazas de agua filtrada
- 1 cucharada de stevia líquida o endulzante de tu preferencia
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal marina o sal rosada
Ingredientes para el postre
500 mililitros de leche de avena
2 cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar
70 gramos de fécula de maíz
3-4 cdas de stevia líquida
1 cdita de esencia de vainilla
50 gramos de chocolate semi amargo picado
Preparación
Para la leche de avena
En una licuadora poner la leche, el agua, estevia, vainilla y sal
Licúa durante 1 a 2 minutos.
Filtrar con un colador de tela y guardar en la nevera
*Consejo: cómo la preparación de esta leche es casera y no tiene conservantes te recomiendo usarla durante los próximos días para que no se ponga ácida.
Preparación
Para el postre
En una olla pon 300 mililitros de la leche y agrega cocoa en polvo, estevia, maicena y mezcla muy bien
Agrega el resto de la leche de avena (200ml) y mezcla
Pasa por un colador y lleva a una olla a fuego medio sin dejar de revolver para que no se pegue.
Pasados 2 a 5 minutos la mezcla empieza a espesar, retira del fuego y en este momento agrega el chocolate picado. Lleva a un molde y refrigera. En 15-20 minutos estará lista para comer
*Consejo: cómo topping puedes derretir en baño María chocolate con un poquito de avena y obtener una “ganache” de chocolate. También puedes ponerle sobre la ganache, escamas de sal marina para potenciar los sabores
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧