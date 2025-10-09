Logo El Espectador
Postre de chocolate sin leche y sin azúcar añadida

En esta preparación debes usar chocolate semi amargo picado.

Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
09 de octubre de 2025 - 05:30 p. m.
Este postre de chocolate es una opción saludable para tu paladar.
Foto: Getty Images
Un poco de historia sobre el chocolate

En Suramérica la historia del cacao empezó en la Amazonia en Colombia y Ecuador. Desde ahí se empezó a expandir hacia lugares mesoamericanos donde habitaban Los olmecas y Los Mayas.

Los Aztecas fueron influenciados por los Mayas para cultivar el cacao. Ellos denominaban “xocolat” a la bebida aromática que resultaba del cacao y la preparaban para sus ritos más importantes. Fue hasta el siglo XVII que se obtuvo la fórmula de lo que hoy conocemos como chocolate caliente.

Usa sal rosada en esta receta

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 8 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 taza de avena en hojuelas
  • 3 tazas de agua filtrada
  • 1 cucharada de stevia líquida o endulzante de tu preferencia
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal marina o sal rosada

Ingredientes para el postre

500 mililitros de leche de avena

2 cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar

70 gramos de fécula de maíz

3-4 cdas de stevia líquida

1 cdita de esencia de vainilla

50 gramos de chocolate semi amargo picado

Preparación

Para la leche de avena

En una licuadora poner la leche, el agua, estevia, vainilla y sal

Licúa durante 1 a 2 minutos.

Filtrar con un colador de tela y guardar en la nevera

*Consejo: cómo la preparación de esta leche es casera y no tiene conservantes te recomiendo usarla durante los próximos días para que no se ponga ácida.

Para el postre

En una olla pon 300 mililitros de la leche y agrega cocoa en polvo, estevia, maicena y mezcla muy bien

Agrega el resto de la leche de avena (200ml) y mezcla

Pasa por un colador y lleva a una olla a fuego medio sin dejar de revolver para que no se pegue.

Pasados 2 a 5 minutos la mezcla empieza a espesar, retira del fuego y en este momento agrega el chocolate picado. Lleva a un molde y refrigera. En 15-20 minutos estará lista para comer

*Consejo: cómo topping puedes derretir en baño María chocolate con un poquito de avena y obtener una “ganache” de chocolate. También puedes ponerle sobre la ganache, escamas de sal marina para potenciar los sabores

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

