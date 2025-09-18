Paso a paso para hacer una ensalada fría mexicana

Esta ensalada fría mexicana es una receta versátil a la que también le puedes agregar carne y aceitunas. Foto: Getty Images - LauriPatterson

Un poco de historia de los tomates

Los tomates tuvieron su origen en América del sur, en el área de los Andes, cerca de Perú, Ecuador y Bolivia; donde se descubrieron y consumieron por primera vez como alimento y fines terapéuticos. El tomate fue llevado desde las laderas de los Andes hacia América Central y México, de la misma manera que el maíz, por una migración prehistórica de comunidades indígenas.

Los italianos cultivaron tomates por primera vez alrededor de 1550 y aparentemente fueron los primeros europeos en comerlo. Unos 25 años más tarde se cultivó en jardines ingleses, españoles y de Europa central. Los franceses le dieron el nombre “pomme d’amour”, donde nació el antiguo término inglés y americano “love apple”.

Gastronomía: Mexicana . Resalta sabores con cilantro Tiempo de preparación: 45 minutos.

45 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 5 . Ingredientes 1 pechuga de pollo previamente cocida

Maíz tierno

Pimentón rojo

Cebolla morada

Aguacate

Cilantro

Jalapeños al gusto

Tomates cherry

Sal y pimienta

Para la salsa (al gusto)

Queso Crema

Mayonesa

Jugo de limón

Sal

Comino

Paprika

Toppings

Tajín

Queso Costeño

Queso Crema

Limón

Preparación

En un bowl agregar el pollo, el maíz, pimentón, cebolla, aguacate, cilantro, jalapeño, tomates Cherry y el queso costeño

Mezclar los ingredientes de la salsa: cremosino, mayonesa, jugo de limón, sal, comino, pimienta, y paprika.

Mezclar todo y servir, con extra queso costeño, cremoso y mucho tajín.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧