¿Qué tan malo es pasarse de copas un solo día?

Aunque el término “atracón de alcohol” puede evocar fiestas universitarias y shots de tequila, si en Acción de Gracias te tomas tres copas de vino y un ponche caliente, eso también cuenta. Las autoridades federales de salud definen el consumo excesivo de alcohol como cuatro o más copas de bebidas en una ocasión para las mujeres, y cinco o más para los hombres.

La mayoría de la gente sabe que el consumo intensivo de alcohol, sobre todo cuando es frecuente, es peligroso para la salud. Pero ¿sigue siendo arriesgado si bebes rara vez, o nada en absoluto, durante la mayor parte del año? Consultamos a varios expertos que estudian el alcohol para conocer su opinión.

¿Existen riesgos potenciales a largo plazo?

Cuando consumes alcohol, tu organismo lo convierte en una sustancia tóxica llamada acetaldehído, que puede dañar el ADN en todo el cuerpo, incluso en la boca, la garganta, el hígado, el colon y los senos. Cada vez que tu cuerpo repara ese ADN, pueden surgir mutaciones cancerígenas, lo que aumenta el riesgo de por lo menos siete tipos de cáncer.

Muchos de estos daños se desarrollan tras años de consumo repetido, explicó Denis M. McCarthy, profesor de psicología en la Universidad de Misuri que estudia cómo el alcohol influye en la conducta.

Es poco probable que una sola noche de consumo intensivo provoque una enfermedad como el cáncer, señaló el doctor Michael Siegel, profesor de salud pública y medicina comunitaria que investiga el alcohol en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts. Pero casi no existen estudios —si es que hay alguno— que analicen los riesgos a largo plazo del consumo intensivo ocasional, de modo que no lo sabemos con certeza.

Sería difícil diseñar un estudio que pudiera investigar si una borrachera de una sola noche podría derivar en una enfermedad crónica, dijo Mariann Piano, profesora emérita de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Vanderbilt, quien estudia los efectos del alcohol. Si alguien desarrolla cáncer de estómago, por ejemplo, no hay forma de vincularlo a una fiesta ocurrida hace años.

Pero el alcohol es adictivo y, si una noche de copas lleva mucho más, el riesgo de enfermedades crónicas podría aumentar, dijo Siegel.

¿Y los riesgos a corto plazo?

Los atracones de alcohol ocasionales pueden conllevar peligros más inmediatos, entre ellos una afección que se vuelve más frecuente durante las fiestas de invierno llamada síndrome del corazón festivo . Se produce cuando el alcohol interfiere en las señales eléctricas del corazón que coordinan la contracción de las células cardíacas, lo que genera un ritmo rápido e irregular conocido como fibrilación auricular, según dijo Piano.

Esto puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o una insuficiencia cardíaca, especialmente entre quienes ya tienen un riesgo elevado, como los adultos mayores de 65 años o las personas con hipertensión arterial. La mayoría de las personas que desarrollan el síndrome del corazón festivo se recuperan en unas 24 horas después de presentar los síntomas. Pero si sientes que tu corazón tarde de forma irregular y además tienes dolor en el pecho o mareos, considera acudir a una sala de emergencias, dijo Piano.

Las atracones de alcohol ocasionales también pueden modificar el comportamiento de formas peligrosas. Según los datos más recientes del Departamento de Transporte , los accidentes por conducción bajo los efectos del alcohol aumentan en Navidad y Año Nuevo. En diciembre de 2022, las muertes por conducir bajo los efectos del alcohol alcanzaron su nivel más alto en los últimos 15 años.

Cuando bebes, el órgano que determina “si estás incapacitado también está incapacitado”, dijo McCarthy. El alcohol afecta el cerebro, que regula la toma de decisiones, por lo que es posible que no te des cuenta de que estás borracho.

¿Cómo puedes beber de manera más consciente durante las fiestas?

Si sabes que vas a beber más de lo habitual, los expertos dicen que hay algunas formas de reducir —aunque no eliminar— los riesgos para la salud.

Ven primero. Si puedes comer antes de beber alcohol, estarás en mejores condiciones, dijo Piano. Un estómago lleno ralentiza la absorción del alcohol, lo que le da a tu hígado más tiempo para procesar las toxinas. Esto puede reducir el grado de embriaguez y los peligros que eso puede acarrear.

Hidrátate. Tomar agua u otras bebidas no alcohólicas entre copa y copa puede ayudar a mantenerte hidratado (lo que también puede reducir la resaca ) ya beber menos en general.

No te dejes engañar por el “aura saludable” del vino tinto. Mucha gente cree que el vino, sobre todo el tinto, es menos perjudicial que la cerveza o los licores, dijo Kara Wiseman, profesora adjunta de epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia. Pero se trata de una idea equivocada . “No importa que sea vino, cerveza o licor”, dijo. Tu cuerpo descompone el alcohol en acetaldehído de la misma manera .

Comprende tus límites. Si bebes alcohol con poca frecuencia, eso es excelente para tu salud, pero también puede significar que tienes una tolerancia más baja, dijo Siegel, lo que la hace más susceptible a tomar malas decisiones ya incurrir en conductas de riesgo.

No esperes ponerte sobrio rápidamente. Un café expreso después de cenar puede hacer que te sientas más alerta, pero no mejorará tus habilidades motoras ni tu juicio, ni hará que sea seguro conducir, dijo McCarthy. Lo mismo ocurre con cápsulas o pastillas que prometen quitarle la borrachera. “No existe una ‘píldora de la sobriedad’”, dijo McCarthy. Lo único que puede ponerte sobrio es el tiempo.

