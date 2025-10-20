Lunes de filete de atún en costra de ajonjolí

Baña este filete de atún en costra de ajonjolí con jugo de limón para despertar el paladar. Foto: Getty Images/iStockphoto - ALLEKO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de este plato

El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.

Gastronomía: Latinoamericana . Usa ajonjolí blanco en esta propuesta Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 filetes de atún fresco

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Ajo en polvo al gusto

Jugo de 1 limón

1 cucharada de aceite de oliva

2 cucharadas de ajonjolí blanco

2 cucharadas de ajonjolí negro

Preparación

Marinar los filetes de atún con sal, pimienta, ajo en polvo, jugo de limón y aceite de oliva. Dejar reposar 5 minutos.

Mezclar el ajonjolí blanco y negro en un plato y cubrir bien cada filete por ambos lados.

En una sartén caliente con un poco de aceite, sellar los filetes de atún durante 1–2 minutos por cada lado, o hasta que la costra esté dorada y el centro aún jugoso.

Servir con arroz con coco y ensalada de aguacate.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧