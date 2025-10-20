Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Lunes de filete de atún en costra de ajonjolí

Emplata esta receta con arroz con coco y ensalada de aguacate.

Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
20 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Baña este filete de atún en costra de ajonjolí con jugo de limón para despertar el paladar.
Baña este filete de atún en costra de ajonjolí con jugo de limón para despertar el paladar.
Foto: Getty Images/iStockphoto - ALLEKO
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de este plato

El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.

Vínculos relacionados

Receta de dulce: postre de naranja y zanahoria
¿Cuánto tiempo deben cocinarse los camarones para que no queden “chicludos”?
En 20 minutos prepara estas “momisalchichas”

Gastronomía: Latinoamericana .

Usa ajonjolí blanco en esta propuesta

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 2 filetes de atún fresco
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • Ajo en polvo al gusto
  • Jugo de 1 limón
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de ajonjolí blanco
  • 2 cucharadas de ajonjolí negro

Preparación

Marinar los filetes de atún con sal, pimienta, ajo en polvo, jugo de limón y aceite de oliva. Dejar reposar 5 minutos.

Mezclar el ajonjolí blanco y negro en un plato y cubrir bien cada filete por ambos lados.

En una sartén caliente con un poco de aceite, sellar los filetes de atún durante 1–2 minutos por cada lado, o hasta que la costra esté dorada y el centro aún jugoso.

Servir con arroz con coco y ensalada de aguacate.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Filete de atún en costra de ajonjolí

Receta con atún

Receta con ajonjolí

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.