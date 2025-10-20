Lunes de filete de atún en costra de ajonjolí

Escucha este artículo
Un poco de la historia de este plato
El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.
Gastronomía: Latinoamericana .
Usa ajonjolí blanco en esta propuesta
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 5 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 2 filetes de atún fresco
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Ajo en polvo al gusto
- Jugo de 1 limón
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 2 cucharadas de ajonjolí blanco
- 2 cucharadas de ajonjolí negro
Preparación
Marinar los filetes de atún con sal, pimienta, ajo en polvo, jugo de limón y aceite de oliva. Dejar reposar 5 minutos.
Mezclar el ajonjolí blanco y negro en un plato y cubrir bien cada filete por ambos lados.
En una sartén caliente con un poco de aceite, sellar los filetes de atún durante 1–2 minutos por cada lado, o hasta que la costra esté dorada y el centro aún jugoso.
Servir con arroz con coco y ensalada de aguacate.
