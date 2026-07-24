Masa crocante para empanadas de maíz trillado amarillo con ají de lulo

Sirve estas empanadas con tu salsa favorita. Foto: Getty Images/iStockphoto - Luis Echeverri Urrea

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gastronomía: Española . Rellena también con pollo Tiempo de preparación: 40 minutos.

40 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 12 . Ingredientes 500 gramos de maíz trillado amarillo, cocido

2 cucharadas de fécula de maíz

Sal al gusto

Para leer: Dos colombianos crearon Migra La Food para contar la migración a través de la cocina

Ingredientes para el guiso de bondiola

300 gramos de bondiola de cerdo

Aceite de achiote

1 tomate picado

1 cebolla picada

Ají dulce

Ajo en polvo

Pimienta

Cebollín

3 cucharadas de pasta de tomate

Sal y azúcar al gusto

Cilantro

Maíz dulce

Ingredientes para el ají de lulo

Ají al gusto

1 tomate

Ajo

Cebolla rallada

Cilantro y cebollín

2 lulos

Vinagre, comino, sal y azúcar

Un poco de aceite

Para el almuerzo: Fríjoles caseros en olla a presión: la manera más fácil de prepararlos

Preparación

Para el guiso

Sofreír en aceite de achiote el tomate, la cebolla, el ají dulce, el ajo en polvo, la pimienta y el cebollín. Añadir la pasta de tomate, sal, azúcar y cilantro.

Sellar la bondiola con sal y sazón, incorporarla al guiso junto con el maíz dulce y el cebollín. Reservar.

Para el ají de lulo

Mezclar el ají, tomate, ajo, cebolla rallada, cilantro, cebollín y el lulo. Sazonar con vinagre, comino, sal, azúcar y aceite. Reservar.

Para la masa

Procesar el maíz cocido con sal y la fécula de maíz (el truco para la textura crocante) hasta obtener una masa homogénea.

Extender porciones de masa, rellenar con el guiso, cerrar y sellar bien.

Freír a temperatura media-alta hasta que estén doradas y crocantes. Servir con el ají de lulo.

Te puede interesar: Pescado apanado en air fryer: receta de bites crujientes en minutos

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧