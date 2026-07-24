Masa crocante para empanadas de maíz trillado amarillo con ají de lulo

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Gastronomía: Española.
Rellena también con pollo
- Tiempo de preparación: 40 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 12.
Ingredientes
- 500 gramos de maíz trillado amarillo, cocido
- 2 cucharadas de fécula de maíz
- Sal al gusto
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Ingredientes para el guiso de bondiola
300 gramos de bondiola de cerdo
Aceite de achiote
1 tomate picado
1 cebolla picada
Ají dulce
Ajo en polvo
Pimienta
Cebollín
3 cucharadas de pasta de tomate
Sal y azúcar al gusto
Cilantro
Maíz dulce
Ingredientes para el ají de lulo
Ají al gusto
1 tomate
Ajo
Cebolla rallada
Cilantro y cebollín
2 lulos
Vinagre, comino, sal y azúcar
Un poco de aceite
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Preparación
Para el guiso
Sofreír en aceite de achiote el tomate, la cebolla, el ají dulce, el ajo en polvo, la pimienta y el cebollín. Añadir la pasta de tomate, sal, azúcar y cilantro.
Sellar la bondiola con sal y sazón, incorporarla al guiso junto con el maíz dulce y el cebollín. Reservar.
Para el ají de lulo
Mezclar el ají, tomate, ajo, cebolla rallada, cilantro, cebollín y el lulo. Sazonar con vinagre, comino, sal, azúcar y aceite. Reservar.
Para la masa
Procesar el maíz cocido con sal y la fécula de maíz (el truco para la textura crocante) hasta obtener una masa homogénea.
Extender porciones de masa, rellenar con el guiso, cerrar y sellar bien.
Freír a temperatura media-alta hasta que estén doradas y crocantes. Servir con el ají de lulo.
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