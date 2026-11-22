Distribúyelas en la canasta sin amontonarlas y cocínalas a 200 °C durante unos 20 minutos,…

Sazónalas con sal, pimienta, un poco de aceite y el jugo de medio limón. Mezcla para que queden bien cubiertas.

Pela el plátano verde y córtalo en monedas delgadas. Si tienes mandolina, úsala para que todas queden del mismo grosor y se cocinen de forma pareja.

La pimienta es el toque de sabor de estas monedad de plátano.

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Distribúyelas en la canasta sin amontonarlas y cocínalas a 200 °C durante unos 20 minutos, o hasta que estén doradas y crujientes. Muévelas a mitad de cocción para que se doren de manera uniforme.

Sírvelas de inmediato y, si quieres, exprime un poco más de limón por encima. ¡Ahora sí, a disfrutar!

Un consejo para esta receta

Sécalas muy bien con papel absorbente después de hervirlas: entre menos humedad tengan, más crujientes quedarán. Si vas a preparar varias porciones, hazlo en tandas para que no se amontonen en la canasta.

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Conoce un poco de la historia del patacón

La palabra patacón viene del árabe ‘batakká’, nombre que se asocia directamente con las monedas que se usaban en el medioevo y que dieron origen a la forma de uno de los alimentos más ricos del mundo gastronómico: el ‘patácca’ o patacón. Esta comida hecha con trozos aplanados del plátano es uno de los platos más tradicionales de América, principalmente de Colombia, Venezuela y Costa Rica, y es considerada como: la Musa paradisiaca.

En la gastronomía es llamado de muchas formas: patacón, tostón, tachino, frito; y es el acompañante ideal para las comidas de mar. Su preparación es sencilla y no requiere de mucha elaboración, por eso ha sido elegido por chefs para emplatar, provocar y deleitar a sus comensales. Con el paso del tiempo ha logrado consolidarse no solo como uno de los ingredientes más importantes de la cocina del Caribe colombiano, sino porque también ha cobrado gran relevancia en el mundo musical, teniendo una canción que le rinde homenaje a su exquisitez.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧