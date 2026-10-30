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¿Se atrevería a probar recetas con insectos? Así se consumen alrededor del mundo 

La entomofagia es una práctica ancestral que sigue viva en muchos países y que se caracteriza por el consumo de insectos como alimento. Grillos, saltamontes, hormigas, larvas de escarabajo y gusanos de maguey, entre otros insectos, hacen parte de platos tradicionales por su sabor, su textura y su valor nutricional.

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Tatiana Gómez Fuentes y Leidy Barbosa Ramírez
Insecto comestible de la cocina tailandesa.
Insecto comestible de la cocina tailandesa.
Foto: Getty Images/iStockphoto - laughingmango

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¿Qué pasaría si mañana desaparecieran todos los insectos? Aunque no lo crea, el primer lugar donde harían falta es en la mesa, sin abejas ni otros polinizadores, por ejemplo, muchas frutas y verduras dejarían de existir. Pero no solo ellos hacen parte de un ecosistema que está cada vez más presente en el mundo gastronómico, los chapulines, grillos, hormigas culonas, chicatanas y hasta el mojojoy han empezado a aparecer con más frecuencia en los menús de alta cocina del mundo, no obstante, esto no se trata de un descubrimiento reciente, la…

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social – periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid. tagy_petus tgomez@elespectador.com

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales. leidyramirezb lbarbosa@elespectador.com

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