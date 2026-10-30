¿Se atrevería a probar recetas con insectos? Así se consumen alrededor del mundo 

¿Qué pasaría si mañana desaparecieran todos los insectos? Aunque no lo crea, el primer lugar donde harían falta es en la mesa, sin abejas ni otros polinizadores, por ejemplo, muchas frutas y verduras dejarían de existir. Pero no solo ellos hacen parte de un ecosistema que está cada vez más presente en el mundo gastronómico, los chapulines, grillos, hormigas culonas, chicatanas y hasta el mojojoy han empezado a aparecer con más frecuencia en los menús de alta cocina del mundo, no obstante, esto no se trata de un descubrimiento reciente, la…

¿Qué pasaría si mañana desaparecieran todos los insectos? Aunque no lo crea, el primer lugar donde harían falta es en la mesa, sin abejas ni otros polinizadores, por ejemplo, muchas frutas y verduras dejarían de existir. Pero no solo ellos hacen parte de un ecosistema que está cada vez más presente en el mundo gastronómico, los chapulines, grillos, hormigas culonas, chicatanas y hasta el mojojoy han empezado a aparecer con más frecuencia en los menús de alta cocina del mundo, no obstante, esto no se trata de un descubrimiento reciente, la cocina tradicional y las prácticas ancestrales ya los habían incluido desde hace años en sus dietas, siendo estos un recurso natural que ha estado siempre a disposición de las comunidades, mucho antes de que los chefs de vanguardia pusieran sus ojos en ellos.

Pero en el proceso de involucrarlos en la culinaria las reacciones han sido más negativas que positivas, y aunque en algunas culturas comer patas, antenas, alas y caparazones es un acto cotidiano, en otras causa impresión e incluso rechazo. Nada más imagine que usted viaja al otro lado del continente que habita y le sirvan de entrada un plato donde hay animales moviéndonse o antenas que se salen del plato, vendiéndoselas como un verdadero manjar, seguro, en principio su reacción no va a ser la mejor, lo dudaría, le daría impresión y poniéndo su experiencia en un concepto más profundo, esto está asociado a sus prácticas culturales. Durante siglos, especialmente en la cultura occidental, los insectos han cargado con la etiqueta de plaga, de suciedad o de algo que solo se come por necesidad, y esa imagen ha pesado más que su sabor o su valor nutricional.

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"Los insectos comestibles son en su mayoría aprovechados al 100 %, es decir, que se consume la totalidad de su cuerpo. Existen algunas excepciones donde se quuitan alas, patas o pelo, e incluso se les exprime el interior, como el caso de las cuetlas (larvas u orugas comestibles de la gastronomía mexicana). Son altamente digestibles y protéicos, y algunos pueden ser considerados como comida rápida, caso de los chapulines empacados en bolsitas, o los que se condimentan con ajo o chile y limón, y se sirven en vasitos o bolsas de papel o plástico", dice Beverly Ramos, doctora en estudios turísticos con enfoque en gastrotecnología y licenciada en Gastronomía en su libro Recetas con Insectos de Larousse.

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En Colombia, por ejemplo, hay algunos insectos como los escarabajos, las termitas, los saltamontes, las orugas y las hormigas culonas que cumplen diversas funciones en el ecosistema y que han logrado abrirse paso en diferentes recetas, gracias a la curiosidad de algunos chefs que han encontrado en su uso un menor impacto ambiental que en otros alimentos. "La FAO reporta que más de 100 países consumen una variedad de insectos que ronda las 1.900 especies. En algunos como Australia, Tailandia, Ecuador y Brasil, los insectos comestibles son utilizados como recurso o atractivo, pues el turista es invitado a la convivencia con la naturaleza", cuenta Ramos.

Sin embargo, no todos los paladares están listos ni dispuestos a darles una oportunidad, ya sea por impresión o por lo que se ha difundido a través de listados gastronómicos en los que son los mismos comensales quienes califican diferentes sabores del mundo. Es importante destacar que la gastronomía es subjetiva y, aunque estas listas no son un medidor definitivo, sí inciden de forma notoria en cómo los demás perciben ciertos sabores. La hormiga culona, uno de los insectos más emblemáticos del país y orgullo de Santander, fue catalogada hace un tiempo por la guía gastronómica TasteAtlas como uno de los peores platos del mundo, con un puntaje de 2,8 sobre 5, lo que la ubicó entre los “menos valorados”.

¿Esto afecta su reputación? La discusión va más allá del sabor, y más bien abre un debate sobre la importancia de los insectos en las culturas latinoamericanas. "El consumo de hormigas culonas en Santander tiene un fuerte componente cultural y ancestral. Los habitantes de esta región, incluidos muchos grupos indígenas, han recolectado y preparado estas hormigas durante generaciones, considerándolas una fuente de proteínas de alta calidad. Son ricas en grasa saludable, hierro y calcio, lo que las convierte en un alimento completo y nutritivo, ideal para complementar la dieta local".

Exponentes de la gastronomía santandereana en Colombia. Foto: Getty Images - Gonzalo Calle Asprilla

¿Qué es la entomofagia, acridofagia, vermifagia?

La entomofagia se define como “la práctica ancestral original y diversa que denomina el consumo de insectos” y, aunque la palabra suene a tecnicismo, es una costumbre que ha atravesado fronteras. Si bien no todos los insectos se comen, muchos se consumen por creencias, tradiciones y hábitos de las comunidades, que los han convertido en fuentes de alimento nutritivas, seguras y de fácil preparación. Métodos de cocción ancestrales como el tostado, el salado y el secado al sol ayudaron a desmitificar su consumo, y por eso poco a poco empezaron a aparecer en salsas, sopas, snacks y platos que, incluso, cuentan la historia de los territorios de donde provienen.

A este concepto también se suman la acridofagia, que es el consumo de grillos, langostas y chapulines, y la vermifagia, que se refiere al consumo de gusanos. En su investigación sobre los insectos, Ramos encontró un dato interesante sobre su consumo en el mundo, los escarabajos representan el 31 %; las orugas, polillas y mariposas, el 18 %; las abejas, avispas y hormigas, el 14 %; los saltamontes, grillos y langostas, el 13 %; las chicharras, pulgas y chinches, el 10 %, y otros insectos, el 14 % restante. Algunos se encuentran en mercados populares, otros se recolectan por temporadas y otros dependen del clima de las zonas donde se desarrollan.

Las prácticas de recolección hablan por sí solas y continúan vigentes en comunidades indígenas como las colombianas, donde las termitas, por ejemplo. tienen doble funcionalidad, pudiendo ser alimento o carnada para pescar, siendo catalogadas como una buena fuente de proteína para quien la consuma. ¿Y a qué saben los insectos? La autora mexicana manifiesta que "las características sensoriales son un tópico relevante en la gastronomía. A muchos insectos se les relaciona con muchos de los sabores conocidos y aceptados por todo el mundo "occidentalizado" (caviar, pescado, arenque, camarón en polvo, chicharrón, pollo, aguacate, piña, almendra, entre otros)" o con otros ingredientes que al fusionarlos destacan ingredientes como el limón, el ajo o la cebolla.

Pero si hay un insecto que se ha ganado un lugar especial en las mesas, al menos en Latinoamérica, es el mojojoy, una larva que ha sido fuente de alimento para muchas comunidades indígenas del Amazonas desde tiempos ancestrales; y aunque para muchos su aspecto puede resultar poco apetecible, en la región es considerado un manjar que puede comerse vivo o asado, se caracteriza por ser crujiente por fuera y suave por dentro, y suele acompañarse con sal y limón. Hoy, el mojojoy ha salido de la selva para llegar a la alta cocina, e incluso restaurantes de Bogotá especializados en cocina amazónica lo ofrecen en sus menús, demostrando que es una fuente de proteína, vitaminas A y E y diferentes minerales como lo han indicado diferentes cocineras ancestrales.

El mojojoy es un alimento ancestral del Amazonas. Foto: Getty Images - William Luque

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¿Qué aportan nutricionalmente los insectos y qué debe tener en cuenta a la hora de prepararlos?

Seguramente ha escuchado que los insectos tienen más vitaminas y nutrientes que la carne. La afirmación ha aparecido en películas, series e incluso memes, pero ¿qué tan cierta es? Pues, más allá de la curiosidad que despierta comerlos, estos animales pueden aportar proteínas, grasas y energía, aunque su composición nutricional varía según la especie y otros factores.

Según Carolina Pinzón Ospina, jefe de Nutrición de la Clínica Universitaria Colombia, los insectos pueden desempeñar un papel importante en los sistemas alimentarios sostenibles, pues representan una fuente alternativa de proteínas, grasas y energía. Su aprovechamiento no solo permite diversificar las opciones de alimentación, sino que también podría contribuir a reducir la presión sobre los recursos naturales y ofrecer nutrientes de calidad.

"Las investigaciones han encontrado que los insectos pueden aportar cantidades importantes de proteína y contienen la mayoría de los aminoácidos esenciales. No obstante, presentan dos aminoácidos limitantes en su perfil nutricional: la metionina y el triptófano. Además de las proteínas, también son una fuente de ácidos grasos, fibra y otros componentes que pueden complementar la alimentación. De hecho, la digestibilidad de la proteína que aportan puede oscilar entre el 77 y el 98 %, dependiendo de las características de cada especie y de su preparación", afirmó la experta.

Pero, ¿cómo se preparan los insectos para el consumo? En Colombia, las técnicas varían según las especies disponibles y los conocimientos culinarios de cada territorio. En la Amazonía, por ejemplo, existe una mayor diversidad de preparaciones: algunas hormigas se tuestan y se utilizan como condimento, ciertas termitas se incorporan a platos locales y las larvas de palma se asan o se cocinan de distintas maneras.

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Según Ricardo Malagón Barbero, chef investigador de cocinas tradicionales colombianas del SENA, no existe una sola cocina de insectos ni una técnica que pueda aplicarse a todas las especies. Entre las que más llaman su atención está la hormiga limonera, cuyo perfil ácido, fresco y cítrico puede aportar un sabor particular a las salsas y preparaciones con ají. Para el chef, este es un ejemplo de cómo un insecto no necesita ser el protagonista de un plato para tener valor gastronómico, pues también puede utilizarse como ingrediente aromático, de manera similar a una especia.

Sin embargo, existen distintas formas de incorporar los insectos a la cocina, según la especie y las tradiciones gastronómicas de cada territorio. Una de las más conocidas es el tostado o asado, una técnica utilizada, por ejemplo, para preparar las hormigas culonas en Colombia. Estas pueden consumirse directamente o servirse como complemento de otros platos. También está fritarlas, que permite conseguir una textura crujiente al cocinarlos en aceite y acompañarlos con sal y otros condimentos.

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Otra posibilidad que puede considerar es utilizarlos en salsas y guisos, ya sea enteros, triturados o como condimento para aportar sabores particulares a las preparaciones. Y por último, con un toque mas curioso es que algunas especies también se incorporan a recetas dulces, como chocolates, caramelos y postres.

Eso sí, Malagón advierte que antes de aplicar cualquiera de estas técnicas es fundamental verificar el origen de los insectos y la especie a la que pertenecen, pues no todos son aptos para el consumo humano. Recolectarlos sin los conocimientos necesarios puede representar riesgos para la salud. Por esta razón, especialmente en la cocina profesional, recomienda acudir a proveedores o fuentes autorizadas que garanticen la trazabilidad y las condiciones higiénicas de la materia prima.

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Eso sí, Malagón advierte que, antes de aplicar cualquiera de estas técnicas, es fundamental verificar el origen de los insectos y la especie a la que pertenecen, pues no todos son aptos para el consumo humano y recolectarlos sin los conocimientos necesarios puede representar riesgos para la salud. Por esta razón, especialmente en la cocina profesional, recomienda acudir a proveedores o fuentes autorizadas que garanticen la trazabilidad y las condiciones higiénicas de la materia prima.

"La preparación también depende de cada especie. Las hormigas culonas, por ejemplo, suelen seleccionarse, limpiarse y tostarse, mientras que otras se incorporan a condimentos o salsas después de recibir un tratamiento adecuado. Las larvas, por su parte, requieren procesos diferentes. No existe un único método de lavado ni una temperatura de cocción que pueda aplicarse a todos los insectos", dijo el experto,

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Entonces, ¿cuáles no deben consumirse?

Según Pinzón la evidencia disponible sobre su consumo muestra resultados positivos o neutros en distintos aspectos, pero esto no significa que cualquier insecto sea seguro para comer. Algunas especies pueden producir o acumular sustancias tóxicas y otras pueden estar expuestas a contaminantes presentes en su entorno, como pesticidas y metales pesados.

Entre los insectos que deben evitarse están aquellos que producen toxinas naturales, como la cantárida (Lytta vesicatoria) el cual puede encontar en Europa, un escarabajo que contiene cantaridina, un compuesto que puede causar intoxicaciones graves y daños en el sistema urinario y renal. También es importante no consumir especies desconocidas o cuya identificación no sea confiable, pues su apariencia no permite determinar si son seguras para el organismo.

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Asegurarse de donde vienen es importante debido a que podría dar con insectos recolectados en zonas fumigadas con pesticidas, áreas industriales, basureros o espacios con residuos, los cuales pueden acumular sustancias químicas y microorganismos perjudiciales. Asimismo, algunas especies que frecuentan ambientes insalubres o materia en descomposición pueden transportar microorganismos patógenos. Por eso, no se recomienda consumir insectos capturados directamente en espacios urbanos o sin controles sanitarios.

Otro aspecto que debe tener en cuenta son las posibles reacciones alérgicas. Las personas con alergia a los crustáceos o a los ácaros pueden presentar reacciones al consumir insectos, debido a las similitudes entre algunas de sus proteínas. Por esta razón, quienes tengan antecedentes de este tipo de alergias deben consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlos a su alimentación.

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Además, aunque los insectos pueden complementar el aporte nutricional de otros alimentos, no deben considerarse un sustituto automático de las fuentes tradicionales de proteína animal. Su composición varía según la especie y, por tanto, su consumo debe entenderse como una alternativa complementaria dentro de una alimentación variada y equilibrada.

"Esto se debe a que su composición nutricional varía entre especies y cubrir todos los requerimientos del organismo a partir de una sola fuente representaría un desafío. Lo mejor es informarse y consultar con un profesional en nutrición antes de incorporar insectos de manera habitual a la alimentación. Aunque tienen potencial como recurso alimentario, todavía es necesario profundizar en su estudio y establecer las condiciones que permitan garantizar su consumo seguro", finalizó la nutricionista.

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Insectos comestibles a la parrilla. Foto: Getty Images - ShuangxiangTian

¿Qué dice culturalmente comer insectos?

Para Romina Sánchez, nutricionista, el consumo de insectos también tiene una dimensión histórica y cultural. En distintos momentos de escasez, durante las guerras o en territorios rurales con poco acceso a la ganadería, estos animales representaron una alternativa alimentaria por su disponibilidad y aporte nutricional. Con el tiempo, en algunas comunidades se incorporaron a la dieta cotidiana y se convirtieron en parte de sus tradiciones gastronómicas.

La especialista recuerda que esta práctica también estuvo presente en su historia familiar: "Mi madre, por ejemplo, me contaba que durante la posguerra comían insectos y que estos hacían parte de su alimentación diaria. Por eso, no me resulta extraño que se comience a hablar de este consumo cada vez que hay una crisis o un déficit de alimentos", menciona Sánchez.

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Sin embargo, el consumo de insectos no puede entenderse únicamente como una respuesta a la escasez. En distintas regiones del mundo hace parte de tradiciones gastronómicas que se han transmitido entre generaciones. Esta diferencia también invita a cuestionar por qué algunos alimentos nos resultan habituales y otros generan rechazo.

Al respecto, Malagón, considera que acercarse a esta práctica exige reconocer primero a las comunidades que han conservado estos conocimientos. En su trabajo sobre las cocinas indígenas del Amazonas ha encontrado que cada pueblo tiene formas particulares de identificar, recolectar y preparar determinadas especies, prácticas estrechamente relacionadas con su territorio y sus tradiciones.

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"Los pueblos indígenas llevan generaciones comprendiendo cuándo, cómo y por qué aprovechar estos alimentos. Hoy el mundo habla de proteínas del futuro, pero muchas de estas prácticas tienen una larga historia. La innovación tiene que reconocer esa experiencia, no apropiársela ni reducirla a una moda", señala el chef.

Para el experto, uno de los principales obstáculos para ampliar el consumo de insectos no está necesariamente en sus características gastronómicas, sino en los prejuicios que existen alrededor de ellos. Muchas personas pueden disfrutar una preparación hasta descubrir que contiene un insecto. Por eso, considera que la educación gastronómica es fundamental: explicar de dónde viene el ingrediente, quién lo utiliza, cómo se obtiene y qué aporta al plato puede cambiar la percepción cultura de los comensales.

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"El valor de esta gastronomía no está únicamente en descubrir nuevos sabores o fuentes de proteína. También está en comprender que detrás de cada preparación existen historias, prácticas y conocimientos transmitidos entre generaciones. La oportunidad de explorar la alimentación del futuro pasa, en buena medida, por reconocer esa experiencia", concluyó.

¿Qué recetas hacer con hormigas culonas?

Receta para hacer galletas con hormigas culonas. Ver la receta completa aquí

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Galleta con hormiga culona, una receta creativa con sabor santandereano. Foto: Andy Carvajal

Helado con hormiga culona, una receta con puro sabor santandereano. Ver la receta completa aquí

Foto: Getty Images/iStockphoto - FotoCuisinette

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧