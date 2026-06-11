¿Qué comer en Estados Unidos, México y Canadá durante el Mundial 2026?

Las hamburguesas, los diners y el barbecue muestran una cara clásica de Estados Unidos dentro de la ruta gastronómica del Mundial 2026. Foto: Pexels

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Faltan pocas horas para la inauguración del Mundial 2026 y esta edición no solo promete ser la más grande en la historia del torneo. También será una ruta por Estados Unidos, México y Canadá: tres países, 16 ciudades sede y cocinas muy distintas para descubrir entre partido y partido.

Fuera de los estadios también habrá ambiente mundialista, con pantallas gigantes, música, cultura, entretenimiento y espacios de encuentro para aficionados.

Pero, más allá del calendario de partidos, hay una pregunta inevitable para cualquier viajero: ¿qué vale la pena probar en cada país sede?

México: maíz, chile y salsas con historia

México tendrá tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Aquí la comida no es solo un atractivo para turistas. Según la Unesco, la cocina tradicional mexicana fue inscrita en 2010 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y debe entenderse como un patrimonio vivo, ligado a comunidad, territorio, sostenibilidad, técnicas ancestrales y saberes transmitidos entre generaciones.

La base está en tres ingredientes esenciales: maíz, chile y frijol. A partir de ahí aparecen masas, caldos, salsas, guisos, tortillas y preparaciones que cambian según la región.

Platos y preparaciones para tener en el radar:

Tacos: pueden ser de carne asada y jugosa; de suadero, más grasoso, suave y de sabor profundo; campechanos, cuando mezclan carnes o preparaciones; o al pastor, con carne marinada, notas especiadas, piña, cebolla, cilantro y salsa.

Tamales: masa de maíz cocida al vapor, envuelta y rellena. Pueden ser dulces o salados. Su gracia está en la textura: una masa suave, húmeda, que puede llevar salsa, carne, vegetales o ingredientes regionales.

Moles: son salsas complejas, no simples acompañamientos. Suelen reunir chiles, especias, semillas y otros ingredientes hasta lograr sabores profundos, tostados, dulces, picantes o ligeramente amargos.

Birria: preparación de carne cocinada lentamente en un caldo especiado. Puede servirse caldosa, en plato, o convertirse en relleno para tacos. Su fuerza está en el fondo: carne suave, grasa, chile y especias.

Torta ahogada: asociada a Guadalajara. Es un pan relleno y bañado en salsa. Es intensa, húmeda, picante y contundente.

Cabrito: preparación norteña vinculada con Nuevo León y Monterrey. Se cocina al fuego, con una carne de sabor directo, textura firme y notas ahumadas.

Machacado con huevo: carne seca desmechada mezclada con huevo. Es una preparación norteña sencilla, salada y potente, muy de desayuno o comida fuerte.

Y para cerrar, tequila o mezcal, dos tragos que también saben a México.

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Estados Unidos: barbecue, fritos y cocina fusión

Estados Unidos tendrá 11 sedes: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, Seattle y San Francisco Bay Area.

Según Visit The USA, plataforma oficial de promoción turística del país, su gastronomía está marcada por la herencia cultural, los paisajes, la agricultura y una mezcla de tradición, creatividad e innovación. Por eso, más que buscar un plato nacional, conviene leer el país por regiones.

Preparaciones para probar:

Barbecue: clave en Dallas, Houston y Kansas City. Puede ser brisket , costillas o cerdo desmechado. El sabor cambia según la salsa: dulce, picante, avinagrada o con adobos secos. Lo importante es el humo, la cocción lenta y la textura: carne suave, jugosa y con bordes caramelizados.

Comida soul: asociada al sur y a ciudades como Atlanta. Se vincula con tradiciones afroamericanas e ingredientes como frijoles, hojas verdes, harina de maíz, okra, cerdo y batatas. En el plato puede aparecer como pollo frito, pan de maíz, verduras cocidas lentamente, guisos y acompañamientos abundantes.

Diners clásicos: aquí la experiencia está en la comida rápida: hamburguesas, papas fritas, aros de cebolla, sándwiches club, panqueques, malteadas y pasteles. Y están por todos lados.

Cocina cubana en Miami: sabores caribeños, arroz, frijoles, panes rellenos, frituras y preparaciones marcadas por el ajo, los cítricos y las cocciones largas.

Cocinas asiáticas en Nueva York, Boston o San Francisco: sopas, fideos, dumplings, panes rellenos, arroz y preparaciones al vapor, fritas o salteadas.

Mariscos y pescados: especialmente en Boston, Seattle, Miami y San Francisco, donde el producto costero permite preparaciones más frescas y ligeras.

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Canadá: salmón, mariscos y sabores multiculturales

Canadá tendrá dos sedes: Toronto y Vancouver. Según Destination Canada, la comida canadiense ya no se limita al tocino, los beavertails y el jarabe de arce. Su escena actual incluye productos locales, platos étnicos e internacionales, chefs, productores, restaurantes y preparaciones ligadas al territorio.

Qué probar o buscar:

Poutine: una de las preparaciones canadienses más reconocibles. La versión clásica mezcla papas fritas, queso en grano y salsa tipo gravy.

Butter tart: pequeña tarta dulce con relleno mantequilloso, suave y pegajoso. Es de esas preparaciones simples, muy dulces, que funcionan como postre o antojo de panadería.

Ketchup chips: papas de paquete sabor tomate, con un punto dulce, ácido y salado. Son más un snack popular que un plato, pero sirven para probar un sabor muy asociado al consumo cotidiano canadiense.

Timbits: bocados pequeños de dona, redondos, dulces y fáciles de comer. Son una referencia popular de cafetería y comida rápida en Canadá.

Salmón del Pacífico: especialmente en Vancouver. Puede aparecer asado, ahumado, curado o servido con acompañamientos de temporada. Es un sabor graso, limpio y muy ligado al océano.

Mariscos: una puerta de entrada a la costa oeste canadiense. Pescados, moluscos y preparaciones frescas permiten probar una cocina más ligera y de producto.

Bannock: pan asociado a distintas tradiciones indígenas en Canadá. Puede servirse solo, como acompañamiento o combinado con otros ingredientes.

Platos de temporada: Vancouver combina productos del Pacífico y del valle del Fraser, por eso su cocina puede apoyarse en vegetales, pescados, frutas y productos frescos.

Cocinas internacionales: Toronto y Vancouver son ciudades donde la diversidad también se come en sabores asiáticos, caribeños, de Medio Oriente y de otras comunidades migrantes.

Beavertails: masa frita y dulce, extendida y cubierta con distintos sabores. Es una referencia popular, aunque no resume toda la cocina canadiense.

Jarabe de arce: un sabor dulce, profundo y asociado al imaginario canadiense.

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Algunos tips

Antes de elegir dónde comer, conviene hacer una búsqueda rápida y no quedarse solo con el primer resultado. En viajes con tanta gente como un Mundial, los lugares más visibles no siempre son los mejores ni los más auténticos.

Algunos tips útiles:

Buscar en Google Maps por comida, no solo por “restaurante cerca” : funciona mejor escribir “tacos al pastor”, “barbecue”, “soul food”, “salmón”, “birria”, “torta ahogada” o “bannock” cerca de la ubicación.

Revisar fotos recientes : ayudan a ver porciones, ambiente, filas, menú precios aproximados y si el lugar sigue activo.

Leer reseñas nuevas, no solo la calificación : un sitio con 4,5 estrellas puede haber cambiado mucho si las reseñas recientes hablan de mala atención, precios inflados o baja calidad.

Mirar TikTok, Instagram o YouTube Shorts con búsquedas por ciudad y plato : frases como “best tacos in Mexico City”, “Kansas City barbecue”, “Vancouver salmon” o “Toronto food spots” pueden mostrar lugares recomendados por locales y viajeros.

Seguir cuentas locales de comida : suelen encontrar mejores opciones que las guías genéricas, sobre todo en barrios menos turísticos.

Preguntar por el plato fuerte del lugar : si un restaurante es conocido por birria, barbecue, salmón o comida soul, es mejor empezar por eso antes que pedir cualquier cosa del menú.

Desconfiar de los menús demasiado largos junto a zonas muy turísticas: no siempre es mala señal, pero en gastronomía suele ser mejor un lugar que sabe hacer pocas cosas bien.

Al final, comer bien durante el Mundial también será cuestión de curiosidad, de mirar qué pide la gente alrededor, de salirse un poco de lo obvio y de dejar que cada ciudad ponga una preparación distinta en el plato.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧