Receta: así se hace un “jelly coffee latte”

Sirve este Jelly coffee latte con un buen shot de Baileys. Foto: Silvia Márquez

Un poco de la historia del café

Este producto insignia de la agricultura y la canasta familiar del país, ha logrado abrirse paso en el mercado mundial, no solo por su exquisitez, sino por la historia que hay detrás de él. Según la Federación Nacional de Cafeteros el 96 % de los colombianos toma café al menos una vez a la semana, desde el tradicional tinto o preparaciones más elaboradas como: cappuccinos, lattes y espressos.

Hoy, de la mano de Silvia Márquez te enseñamos a preparar esta deliciosa bebida para disfrutar a cualquier hora del día. Toma nota y a crear en la cocina.

Gastronomía: Japonesa . Sirve con hielo para disfrutar Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 tazas de café fuerte

2 cucharadas de azúcar

1 sobre de gelatina sin sabor (7 gramos)

¼ taza de agua fría

½ taza de crema de leche

Preparación

Calentamos el agua hasta punto de ebullición.

En un bowl, mezclamos 1 sobre de gelatina sin sabor y 2 tazas de café caliente. Revuelve muy bien.

Añade en un molde un poco de aceite de coco, la gelatina hidratada y llevamos a la nevera por 2 horas.

En una taza añadimos la crema de leche, la leche condensada, la leche fría con cubitos de la gelatina de café y finalizamos con un chorrito de Baileys.

