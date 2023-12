Natilla: ¿Qué hacer para que espese y cuaje rápido?

Plato tradicional de la gastronomía colombiana. Foto: Getty Images/iStockphoto - Luis Echeverri Urrea

El origen de la natilla es desconocido, sin embargo, se sabe que viene de la gastronomía española (aunque algunos manifiestan que se dio a conocer en los conventos europeos) y que es una de las propuestas más relevantes de la culinaria mundial. Hace parte de los postres que se elaboran con lácteos y se prepara con leche, yemas de huevo, azúcar y puede aromatizarse con canela, vainilla o limón. En Colombia se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los platos más representativos de la Navidad y suele combinarse su exquisito sabor con mermeladas de mora, fresa y hasta chocolate.

Su preparación no es muy extensa, solo se requieren 30 minutos para llevarla a la mesa, luego de dejarla enfriar a temperatura ambiente. Hoy en Gastronomía y recetas de El Espectador te damos algunos trucos para llevar este plato de tradición a la mesa sin complicaciones:

Cocínala más

La clave es dejar la natilla más tiempo al fuego y en una olla más amplia para facilitar que el agua se evapore más rápido y gelifique el almidón.

Usa mantequilla

Añade a la natilla 1 cucharada de mantequilla para darle más brillo y que llame más la atención de tus comensales.

La piel blanca del limón y la naranja

Por favor no recurras a este componente de estos ingredientes, utiliza únicamente la parte de color para saborizar y evitar que se ponga agria.

Usa leche entera

A la hora de preparar esta receta evita utilizar leches descremadas, esto puede afectar el sabor de la natilla y darle una textura diferente.

¡Me quedó con grumos!

No te preocupes, si la natilla te quedó con grumos lo mejor es que licúes el contenido o utilices una batidora eléctrica para eliminarlos antes de que se gelifique por completo.

Controla el fuego

Sabemos que quieres llevar este sabor pronto a la mesa, sin embargo, es importante que sepas que no debes dejar de batir la natilla, esto evitará que se queme o se pegue, por eso es fundamental prepararla a fuego medio para no echarla a perder.

Cremosidad anhelada

Basta con añadirle un poco más de fécula para alcanzar la textura ideal. Dato importante: diluye la fécula antes de añadirla en un poco de leche fría.

Un postre español que ha logrado robarse todas las miradas de los comensales, especialmente en Navidad. Ver la receta completa aquí

Puedes identificar si tu preparación ya quedó lista, si han pasado 8 minutos desde que la leche hirvió o al pasar una cuchara de palo por el fondo de la olla, si ves que el trazado se mantiene en los bordes estará lista para llevarla a los moldes, puede ser individual o uno grande, eso varía según tus comensales.

