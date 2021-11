Un poco de la historia de este plato

Estoy seguro que alguna vez en tu vida has probado esta delicia. Los churros son deliciosos y a decir verdad pocas propuestas se comparan con este plato recién salido del aceite caliente. Hoy te voy a enseñar a hacer este manjar.

Su origen no está definido y aunque es probable que pienses que los churros vienen de España, la mayoría de historiadores se los atribuyen a la cultura China donde se dieron las primeras apariciones. Recetas hay muchas, personalmente pienso que esta que vas a aprender a hacer hoy es infalible, no es la tradicional, pero es una genialidad a la hora de compartir en familia.

Vamos a hacer una masa choux o bomba, esta es la típica masa de las repollas o profiteroles y los eclairs, la única diferencia es que en este caso la vamos a freír para obtener una mayor crocancia.

INGREDIENTES

100 gr mantequilla

125 ml leche

4 huevos

150 gr harina de trigo

1 pizca de sal

1 cucharadita azúcar

500 ml aceite neutro para freír

OPCIONAL

50 gr azúcar

½ cucharada de canela en polvo

200 gr de chocolate semi amargo

Manga pastelera y pico de estrella

PREPARACIÓN

En una olla antiadherente llevamos a hervir leche, mantequilla, sal y azúcar. Mezclamos constantemente hasta obtener una mezcla homogénea con todos los ingredientes.

Bajamos el fuego y agregamos la harina, seguimos mezclando hasta que no veamos grumos y tengamos una mezcla uniforme.

Apagamos el fuego y empezamos a agregar los huevos uno por uno. Hasta que no esté bien incorporado el huevo que acabas de añadir, no agregues el otro. Hazlo sucesivamente hasta incorporar los 4.

Lista la masa, lo único que nos falta es meterla a la manga (ya tiene el pico adentro) y empezar a darles forma. Esto no es necesario, pero es la forma tradicional de los churros, así que es lo ideal. Una vez que la masa esté en la manga, podemos llevar nuestros churros a freír en aceite caliente.

El aceite debe estar a fuego alto, pero debemos tener cuidado que no se nos alboroten los churros y nos queden crudos por dentro. La temperatura ideal es 180 grados centígrados, si en tu casa no tienes termómetro, ponlo a fuego alto y prueba agregando un poquito de masa, si al incorporarla flota en menos de 5 segundos, tu aceite tiene buena temperatura, si cambia de color muy rápido y el aceite está botando humo, está muy alto y es probable que se te queme.

Los churros tardan de 3 a 5 minutos, la clave es probar y dejarse guiar un poco por el sentido común, la parte exterior debe tener buen color y no debe estar quemada, deben ser firmes al tacto y no crudos por dentro. Una vez los retiramos del aceite los podemos pasar por la mezcla de azúcar y canela. Esta mezcla es muy fácil de hacer, en un tazón se mezclan los dos ingredientes y estamos, también pueden untarlos con el chocolate derretido, este chocolate no es el de taza, es de cobertura o pastelería. ¡A disfrutar churros fresquitos!

