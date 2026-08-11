New York “cheesecake” cremoso y fácil paso a paso

Sirve también con este cheesecake una buena salsa de dulce de leche. Foto: Getty Images - Malik Evren

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gastronomía: Griega . Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 90 minutos.

90 minutos. Porciones: 10 . Ingredientes 200 gramos de galleta triturada

• 100 gramos de mantequilla derretida

Ingredientes para el relleno

900 gramos de queso crema (a temperatura ambiente)

200 gramos de azúcar

5 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

25 gramos de fécula de maíz (maicena)

500 mililitros de crema de leche

Saborea también: Galletas caseras con leche condensada que se deshacen en la boca

Preparación

Mezcla la galleta triturada con la mantequilla derretida hasta que quede una textura de arena húmeda.

Vierte la mezcla en el molde y distribúyela presionando con algo plano para formar una base pareja. Reserva.

En otro bowl, integra el queso crema con el azúcar hasta que quede homogéneo.

Añade los huevos poco a poco, de uno en uno, integrando bien entre cada uno.

Agrega la esencia de vainilla y la fécula de maíz. Mezcla y por último, incorpora la crema de leche y mezcla hasta unir todo.

Vierte el relleno sobre la base de galleta.

Hornea al baño María a 170 °C durante 1 hora y 30 minutos.

Comprueba que los bordes estén firmes y el centro se mueva ligeramente al agitarlo.

Deja enfriar, refrigera toda la noche, desmolda y disfruta.

Para destacar: ¿Cuál es la fruta amazónica que parece un durazno, tiene tres sabores y huele a maracuyá?

Un poco de la historia del “cheesecake”

El cheesecake nació en Grecia en el año 2.000 antes de Cristo. A propósito de los juegos olímpicos que acaban de terminar, se dice que este postre se ofrecía a los atletas (Circa 776 a. C.) por ser una buena fuente de energía que potencializaba su desempeño en las actividades deportivas de alto impacto.

En la época antigua se servía como postre en las bodas griegas, y sus ingredientes eran queso, harina, trigo y miel. Esta es una de las recetas de dulce más populares del mundo y, quizás, es una de los más antiguas que utilizan lácteos diferentes a la leche.

Puede interesarte: Torta de banano sin azúcar con harina de almendras

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧