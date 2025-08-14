No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Paletas caseras de crema de whisky y arequipe

Para esta receta necesitarás crema de elche fría, crema de whisky, arequipe sin azúcar y maní picado.

Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
14 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
También puedes cubrir esta paleta casera con chocolate. ¡Deliciosa!
Foto: stevepb / Pixabay
Un poco de la historia de las paletas

En 1905 un niño llamado Frank Epperson en Oakland, California, olvidó por toda la noche en la nevera un vaso lleno de agua y gaseosa con un palito de madera en su interior. En la mañana siguiente Frank encontró la mezcla congelada, la removió del vaso con un poco de agua caliente y obtuvo lo que hoy conocemos como paleta. Le gustó tanto la idea que siguió preparándolas para él y tiempo después, para sus hijos.

En 1923 Frank patentó su invento (llamado Popsiclesen inglés)e hizo una alianza con la empresa Joe Lowe Co, quien tuvo gran éxito en su distribución.

Gastronomía: Americana .

También puedes usar nueces o almendras en esta propuesta

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 400 mililitros de crema de leche fría
  • 4-5 cucharadas de crema de whiskey
  • Arequipe sin azúcar (al gusto)
  • Endulzante de preferencia
  • Maní picado

Preparación

En un bowl frío, bate la crema de leche a velocidad alta hasta que esté espesa y forme picos suaves.

Incorpora la crema de whiskey, el arequipe y el endulzante. Mezcla suavemente hasta integrar todo.

Añade el maní picado y reparte la mezcla en vasos desechables.

Pon una paleta de madera en cada uno y congela toda la noche.

Tip: para un toque extra, decora la parte superior con un poco más de arequipe antes de congelar

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

