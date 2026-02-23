Para empezar la semana: así se hacen estos camarones con tomate y limón

Activa tu creatividad y prepara también pinchos de camarón con tus vegetales favoritos. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de los camarones

Los camarones se han convertido con el paso del tiempo en los predilectos de las cocinas mundiales. Se pueden incluir en arroces, pastas e incluso es el protagonista de platos típicos como el ceviche y el coctel de camarones. Se caracterizan por tener una apariencia delgada y sin lugar a dudas, su preparación es quizá una de las más sencillas de la gastronomía. Algunos prefieren consumirlos crudos, mientras que otros definitivamente prefieren cocinarlos al vapor, con mantequilla y asados.

Gastronomía: Colombiana . Usa cilantro para aportar frescura a tu plato Tiempo de preparación: 8 minutos.

8 minutos. Tiempo de cocción: 7 minutos.

7 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 libra de camarones crudos ( también puedes usar los precocidos)

1 taza de tomate cherry

1/2 cebolla blanca

2 ramitas de cilantro

1/2 limón

Sal, ajo y paprika

1 cucharada de aceite de coco

Ver receta en video aquí

Preparación

Sofreír los camarones en aceite de coco con sal, ajo y paprika hasta que estén rosados.

Agregar los tomates cherry, la cebolla y el cilantro.

Añadir unas gotas de limón antes de servir. Servir caliente y disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧