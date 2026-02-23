Publicidad

Para empezar la semana: así se hacen estos camarones con tomate y limón

No olvides usar en esta receta aceite de coco.

Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
23 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Activa tu creatividad y prepara también pinchos de camarón con tus vegetales favoritos.
Foto: Getty Images
Un poco de la historia de los camarones

Los camarones se han convertido con el paso del tiempo en los predilectos de las cocinas mundiales. Se pueden incluir en arroces, pastas e incluso es el protagonista de platos típicos como el ceviche y el coctel de camarones. Se caracterizan por tener una apariencia delgada y sin lugar a dudas, su preparación es quizá una de las más sencillas de la gastronomía. Algunos prefieren consumirlos crudos, mientras que otros definitivamente prefieren cocinarlos al vapor, con mantequilla y asados.

Gastronomía: Colombiana.

Usa cilantro para aportar frescura a tu plato

  • Tiempo de preparación: 8 minutos.
  • Tiempo de cocción: 7 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 libra de camarones crudos ( también puedes usar los precocidos)
  • 1 taza de tomate cherry
  • 1/2 cebolla blanca
  • 2 ramitas de cilantro
  • 1/2 limón
  • Sal, ajo y paprika
  • 1 cucharada de aceite de coco

Ver receta en video aquí

Preparación

Sofreír los camarones en aceite de coco con sal, ajo y paprika hasta que estén rosados.

Agregar los tomates cherry, la cebolla y el cilantro.

Añadir unas gotas de limón antes de servir. Servir caliente y disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

