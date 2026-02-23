Para empezar la semana: así se hacen estos camarones con tomate y limón

Escucha este artículo
Un poco de la historia de los camarones
Los camarones se han convertido con el paso del tiempo en los predilectos de las cocinas mundiales. Se pueden incluir en arroces, pastas e incluso es el protagonista de platos típicos como el ceviche y el coctel de camarones. Se caracterizan por tener una apariencia delgada y sin lugar a dudas, su preparación es quizá una de las más sencillas de la gastronomía. Algunos prefieren consumirlos crudos, mientras que otros definitivamente prefieren cocinarlos al vapor, con mantequilla y asados.
Gastronomía: Colombiana.
Usa cilantro para aportar frescura a tu plato
- Tiempo de preparación: 8 minutos.
- Tiempo de cocción: 7 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 1 libra de camarones crudos ( también puedes usar los precocidos)
- 1 taza de tomate cherry
- 1/2 cebolla blanca
- 2 ramitas de cilantro
- 1/2 limón
- Sal, ajo y paprika
- 1 cucharada de aceite de coco
Preparación
Sofreír los camarones en aceite de coco con sal, ajo y paprika hasta que estén rosados.
Agregar los tomates cherry, la cebolla y el cilantro.
Añadir unas gotas de limón antes de servir. Servir caliente y disfrutar.
