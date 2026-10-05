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Pabellón criollo: la bandera de Venezuela en un plato

El pabellón criollo ganó el Mundial de Comidas de Ibai Llanos. Sumito Estévez y Toto Sánchez explican su origen, su técnica y qué lo separa de la bandeja paisa.

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Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
El pabellón criollo reúne carne mechada, caraotas negras, arroz y plátano maduro, ingredientes que, según se enseña en Venezuela, representan las culturas que llegaron al país
El pabellón criollo reúne carne mechada, caraotas negras, arroz y plátano maduro, ingredientes que, según se enseña en Venezuela, representan las culturas que llegaron al país
Foto: Getty Images - Molina86

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Colombia y Venezuela comparten los colores de su bandera y también buena parte de su mesa. La arepa, nacida del maíz que los pueblos indígenas cocinaban sobre los tiestos mucho antes de la Colonia, ha protagonizado durante años un debate que todavía no tiene respuesta sobre su origen, y ahora se suma la comparación que hacen algunos entre la bandeja paisa y el pabellón criollo.

Sin embargo, cada plato cuenta su propia historia. La bandeja paisa es hija de la cocina arriera de Antioquia y una apuesta por la abundancia, se hace con fríjoles…

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social – periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid. tagy_petus tgomez@elespectador.com

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