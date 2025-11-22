Paso a paso para hacer morcillas caseras

Escucha este artículo
Un poco de la historia de la morcilla o rellena
“La rellena, también conocida como morcilla, tiene su origen en las viejas prácticas culinarias europeas. En un embutido tradicional hecho con arroz, sangre de res o de cerdo, especias y típicamente se envuelve en el intestino natural del animal. Su llegada a Latinoamérica se dio con la colonización española. Como toda tradición, cada región tiene su adaptación y aquí les comparto cómo las hacemos en Bucaramanga y sus alrededores”, cuenta nuestra chef Diana Acevedo, a propósito de su receta.
No olvides las guacas en esta preparación
- Tiempo de preparación: 40 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 1 tripa natural de cerdo (bien lavada)
- 2 tazas de arroz blanco cocido
- 1 cebolla larga (junca), picada en cortes irregulares
- 2 guacas picadas
- 1 cucharada de aceite
- 1 cucharadita de comino (recién molido de preferencia)
- Sal y pimienta al gusto
- 1½ a 2 tazas de sangre de res fresca
Preparación
Para empezar, lava bien la tripa: voltéala y frótala con limón varias veces.
Mientras escurre, haz un sofrito con cebolla larga, un toque de comino, sal y pimienta.
Cuando la cebolla se vea clarita, añade las guacas picadas y dales apenas un minuto de calor.
Mezcla ese sofrito con arroz blanco y luego agrega la sangre hasta que todo quede húmedo y parejo.
Rellena la tripa con calma, sin llenarla demasiado. Amarra bien.
Cocina las morcillas en agua que no hierva fuerte por 20 minutos, déjalas reposar y luego fríelas para darles ese dorado irresistible.
