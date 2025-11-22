Logo El Espectador
Paso a paso para hacer morcillas caseras

Fríe las morcillas en aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes por fuera.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
22 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
Sirve estas morcillas caseras con carne, pollo, plátano, papa o yuca, una combinación perfecta para hacer una picada colombiana.
Un poco de la historia de la morcilla o rellena

“La rellena, también conocida como morcilla, tiene su origen en las viejas prácticas culinarias europeas. En un embutido tradicional hecho con arroz, sangre de res o de cerdo, especias y típicamente se envuelve en el intestino natural del animal. Su llegada a Latinoamérica se dio con la colonización española. Como toda tradición, cada región tiene su adaptación y aquí les comparto cómo las hacemos en Bucaramanga y sus alrededores”, cuenta nuestra chef Diana Acevedo, a propósito de su receta.

Gastronomía: Española.

No olvides las guacas en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 40 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 1 tripa natural de cerdo (bien lavada)
  • 2 tazas de arroz blanco cocido
  • 1 cebolla larga (junca), picada en cortes irregulares
  • 2 guacas picadas
  • 1 cucharada de aceite
  • 1 cucharadita de comino (recién molido de preferencia)
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1½ a 2 tazas de sangre de res fresca

Preparación

Para empezar, lava bien la tripa: voltéala y frótala con limón varias veces.

Mientras escurre, haz un sofrito con cebolla larga, un toque de comino, sal y pimienta.

Cuando la cebolla se vea clarita, añade las guacas picadas y dales apenas un minuto de calor.

Mezcla ese sofrito con arroz blanco y luego agrega la sangre hasta que todo quede húmedo y parejo.

Rellena la tripa con calma, sin llenarla demasiado. Amarra bien.

Cocina las morcillas en agua que no hierva fuerte por 20 minutos, déjalas reposar y luego fríelas para darles ese dorado irresistible.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

