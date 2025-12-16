Paso a paso para hacer “stick” de buñuelo

Escucha este artículo
Un poco de historia sobre los “waffles”
Conocidos también como gofres, los waffles son una galleta con masa crujiente que se puede relacionar con un barquillo o una tradicional oblea. Tiene forma de rejilla o “panal de abejas” como lo han asegurado expertos, y su textura llama la atención de los comensales cuando van a consumirlo. Se sirven calientes y pueden ser dulces o salados.
Los gofres tienen su origen en la cocina medieval. Cocineros de la época decidieron apropiarse de esta receta y llevarla a las placas de metal de los lugares en donde trabajaban, convirtiendo este plato en la identidad de sus regiones, grabando en ellos (waffles) escudos, blasones o paisajes que permitieran reconocer el linaje de sus patrones.
Gastronomía: Americana .
Usa queso fresco
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 taza de mezcla de buñuelos
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1/4 de taza de agua
- 3/4 de taza de queso fresco
- 1/4 de taza de arequipe
Preparación
Precalentar la wafflera. Luego, en un tazón grande, agregar la premezcla de buñuelo, el aceite de oliva, la leche de almendras y queso fresco.
Pincelar la wafflera con aceite y verter suficiente masa para cubrir la plancha. Cocinar hasta que estén dorados y crujientes.
Retirar los waffles y añadir miel o en este caso salsa de milo para disfrutar.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧