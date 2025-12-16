Logo El Espectador
Paso a paso para hacer “stick” de buñuelo

Acompaña esta receta con una salsa cremosa de arequipe, chocolate o la que más te guste.

Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
16 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.
Los stick de buñuelo se convertirán en los favoritos de tu mesa. ¡Activa tu creatividad!
Foto: Silvia Márquez
Un poco de historia sobre los “waffles”

Conocidos también como gofres, los waffles son una galleta con masa crujiente que se puede relacionar con un barquillo o una tradicional oblea. Tiene forma de rejilla o “panal de abejas” como lo han asegurado expertos, y su textura llama la atención de los comensales cuando van a consumirlo. Se sirven calientes y pueden ser dulces o salados.

Los gofres tienen su origen en la cocina medieval. Cocineros de la época decidieron apropiarse de esta receta y llevarla a las placas de metal de los lugares en donde trabajaban, convirtiendo este plato en la identidad de sus regiones, grabando en ellos (waffles) escudos, blasones o paisajes que permitieran reconocer el linaje de sus patrones.

Gastronomía: Americana .

Usa queso fresco

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 taza de mezcla de buñuelos
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1/4 de taza de agua
  • 3/4 de taza de queso fresco
  • 1/4 de taza de arequipe

Preparación

Precalentar la wafflera. Luego, en un tazón grande, agregar la premezcla de buñuelo, el aceite de oliva, la leche de almendras y queso fresco.

Pincelar la wafflera con aceite y verter suficiente masa para cubrir la plancha. Cocinar hasta que estén dorados y crujientes.

Retirar los waffles y añadir miel o en este caso salsa de milo para disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

