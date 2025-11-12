Paso a paso para hacer un flan de maíz

A este flan de maíz no puede faltarle vainilla para resaltar sabores. Foto: Getty Images

Un poco de la historia del flan

Aunque no existe la fecha exacta del origen de este postre, expertos en el tema, afirman que se dio antes de Cristo, y que sus primeras apariciones en las mesas de la época fueron gracias a los fenicios, griegos y romanos, que durante ese tipo lo llamaban: Tyropina. Este alimento, por principio dulce y clasificado dentro de los postres más tradicionales del mundo, tuvo su mayo consumo en la Edad Media, específicamente en “Cuaresma”.

Este plato se elabora con la mezcla de huevos, leche y azúcar, la cual deja como resultado una especie de natilla que debe ser refrigerada, para obtener “una textura cremosa y gelatinosa”. En países como Colombia, esta delicia culinaria suele ser confundida con la leche asada, otra propuesta gastronómica a la que se le puede añadir frutas y panela.

Gastronomía: Griega . Refrigera esta receta durante cuatro horas Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 1 taza de azúcar

1/3 de taza de agua

Ingredientes para el flan

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

5 huevos

1 taza de granos de maíz

1 cucharada de vainilla

190 gramos de queso crema

Preparación

En una sartén, pon el azúcar y el agua. Cocina a fuego medio sin dejar de mover hasta que tome un color dorado ámbar.

Vierte el caramelo en un molde para flan, esparce bien y reserva.

En la licuadora, agrega los granos de maíz, la leche condensada, la leche evaporada, los huevos y la vainilla. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

Cuela la mezcla para eliminar los grumos y obtener una textura suave.

Cocina a baño María: vierte la mezcla sobre el caramelo y cocina en horno precalentado a 180 °C por aproximadamente 1 hora, o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio.

Deja enfriar dentro del horno, luego refrigera al menos 4 horas o durante toda la noche para disfrutar.

