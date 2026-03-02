Paso a paso para llevar a la mesa pastelitos de arroz rellenos de atún

Decora estos pastelitos de arroz rellenos de atún con ajonjolí blanco, negro o dorado. Foto: Getty Images - Marina07

Un poco de la historia del atún

El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.

Gastronomía: Colombiana. Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 12 minutos.

12 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes Papel de arroz al gusto

2 huevos

1 cucharita de aceite de oliva

Sal al gusto

Ingredientes para el relleno

1 atún en agua

1 cucharada de queso crema

Cilantro dos ramitas

Queso parmesano al gusto

Preparación

En un bowl, mezcla el atún escurrido con el queso crema, el queso parmesano y el cilantro picado hasta obtener un relleno homogéneo. Reserva.

En otro recipiente, bate el huevo junto con el aceite de oliva y una pizca de sal.

Pasa rápidamente cada lámina de papel de arroz por la mezcla de huevo para hidratarla ligeramente. Añade una porción del relleno de atún en el centro y envuelve doblando los bordes hacia adentro hasta formar un pastelito bien cerrado.

Espolvorea ajonjolí por encima y ponlos en la canasta de la freidora de aire, previamente ligeramente engrasada.

Cocina a 180 °C durante 12 minutos, o hasta que estén doraditos y crujientes. Retira, deja reposar un par de minutos y disfruta.

