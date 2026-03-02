Publicidad

Paso a paso para llevar a la mesa pastelitos de arroz rellenos de atún

Esta es una opción versátil para incluir tus proteínas favoritas. Carne, pollo o cerdo son buenas alternativas para saborear.

Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
02 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Decora estos pastelitos de arroz rellenos de atún con ajonjolí blanco, negro o dorado.
Foto: Getty Images - Marina07
Un poco de la historia del atún

El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.

Gastronomía: Colombiana.

Espolvorea con ajonjolí para decorar

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 12 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • Papel de arroz al gusto
  • 2 huevos
  • 1 cucharita de aceite de oliva
  • Sal al gusto

Ingredientes para el relleno

1 atún en agua

1 cucharada de queso crema

Cilantro dos ramitas

Queso parmesano al gusto

Ver receta en video aquí

Preparación

En un bowl, mezcla el atún escurrido con el queso crema, el queso parmesano y el cilantro picado hasta obtener un relleno homogéneo. Reserva.

En otro recipiente, bate el huevo junto con el aceite de oliva y una pizca de sal.

Pasa rápidamente cada lámina de papel de arroz por la mezcla de huevo para hidratarla ligeramente. Añade una porción del relleno de atún en el centro y envuelve doblando los bordes hacia adentro hasta formar un pastelito bien cerrado.

Espolvorea ajonjolí por encima y ponlos en la canasta de la freidora de aire, previamente ligeramente engrasada.

Cocina a 180 °C durante 12 minutos, o hasta que estén doraditos y crujientes. Retira, deja reposar un par de minutos y disfruta.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

