Paso a paso para preparar pollo frito en casa

Un poco de la historia de este plato
El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.
Gastronomía: Japonesa.
Usa paprika para resaltar sabores
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 50 minutos.
- Porciones: .
Ingredientes
- 2 huevos
- 200 ml de leche
- ¾ taza de harina (½ para la marinada y ½ para rebozar)
- ¼ taza de fécula de maíz
- Mezcla de especias al gusto (pimienta, paprika, ajo en polvo, etc.)
- Sal
- Presas de pollo (muslos, alitas o pechugas en trozos)
- Aceite para freír
Preparación
En un bowl, mezcla los huevos, la leche, ½ taza de harina, ¼ de fécula y las especias. Sumerge las presas de pollo en esta mezcla y deja marinar en la nevera por al menos 30 minutos.
En otro bowl, mezcla 1 taza de harina, ½ taza de fécula, las especias y sal al gusto.
Saca las presas de pollo de la marinada y pásalas por la mezcla de harina, presionando ligeramente para que la costra quede gruesa y uniforme.
Calienta aceite a 160 °C y fríe las presas de pollo hasta que estén doradas y crujientes.
Pon el pollo en un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite y listo.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧