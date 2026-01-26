Logo El Espectador
Empieza la semana saboreando estas recetas de arepas

De zanahoria, yuca, rellenas de queso y más, así son estas exponentes de la gastronomía latinoamericana.

Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
26 de enero de 2026 - 03:04 p. m.
Activa tu creatividad y rellena tus arepas favoritas con ingredientes llenos de sabor.
Foto: Nano Erdozain / Pexels
Receta 1: ¿Te gusta la zanahoria? Arepas con este vegetal rellenas de queso

Solo necesitarás seis ingredientes para llevar esta delicia a tu paladar y conquistar a tus comensales. ¡Manos a la obra! Ver la receta completa aquí

Receta 2: con solo tres ingredientes prepara estas deliciosas arepas de yuca

Una buena opción para sorprender a los que mas quieres en la mesa. Ver la receta completa aquí

Receta 3: arepas quesudas de yuca, una combinación para disfrutar este lunes

Cocina esta preparación en una sartén precalentada a fuego bajo para obtener el dorado perfecto. Ver la receta completa aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

