Empieza la semana saboreando estas recetas de arepas

Receta 1: ¿Te gusta la zanahoria? Arepas con este vegetal rellenas de queso
Solo necesitarás seis ingredientes para llevar esta delicia a tu paladar y conquistar a tus comensales. ¡Manos a la obra! Ver la receta completa aquí
Receta 2: con solo tres ingredientes prepara estas deliciosas arepas de yuca
Una buena opción para sorprender a los que mas quieres en la mesa. Ver la receta completa aquí
Receta 3: arepas quesudas de yuca, una combinación para disfrutar este lunes
Cocina esta preparación en una sartén precalentada a fuego bajo para obtener el dorado perfecto. Ver la receta completa aquí
Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
