Gastronomía y Recetas

Paso a paso para preparar una gelatina inspirada en Navidad

Para servir decora con crema chantilly y grageas de colores.

Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
09 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.
Sirve esta gelatina con crema de leche para disfrutar.
Foto: Silvia Márquez
Un poco de la historia de la gelatina

La palabra “gelatina” proviene originalmente de la palabra latina “gelatus” (helado). Expertos de cocina han afirmado que el origen de este producto de tradición viene del Antiguo Egipto. Sin embargo, todo lo que se ha hallado y que hace referencia a la misma en la historia de la gastronomía, data del siglo XV. Aunque se desarrolló y se dio a conocer en 1682 por Denis Papin, no fue sino hasta 1875 que se modernizó su proceso de fabricación, lo que elevó la producción del alimento para llevarlo a la mesa.

Gastronomía: Egipcia .

Puedes servir también con dulce de leche

  • Tiempo de preparación: 120 minutos.
  • Tiempo de cocción: 120 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 2 sobres de gelatina de limón y cereza
  • 2 1/4 de tazas de agua caliente
  • 1 sobre de gelatina sin sabor
  • 1 taza de yogur griego
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • Crema chantilly al gusto
  • Grageas de colores al gusto

Preparación

Calentamos el agua hasta punto de ebullición.

En un bowl mezclamos el sobre de gelatina sabor a limón, con 1 taza de agua caliente, mezclamos muy bien.

Ponemos en un vaso y llevamos a la nevera por 30 minutos.

En otro bowl mezclamos el sobre de gelatina con sabor a cereza junto a 1 taza de agua caliente, mezcla.

Agregamos a la mezcla anterior y llevamos por 30 minutos a la nevera.

En un recipiente mezclamos el yogur griego, la esencia de vainilla y la gelatina sin sabor hidratada en 1/4 de taza de agua caliente, fusionamos muy bien con ayuda de un batidor eléctrico o manual.

Servimos en el recipiente que queramos y llevamos a la nevera toda la noche o mínimo 2 horas.

Puedes decorar con crema chantilly y grageas de colores para disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

