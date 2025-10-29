¿Pasta cremosa de calabaza? Aquí te enseñamos a prepararla

Escucha este artículo
Un poco de la historia de este plato
Es una de las recetas más populares de la gastronomía italiana, y su primera aparición se dio en el siglo XII. La palabra spaghetti significa cordón y es la sustitución de otros nombres de platos italianos como el maccaroni y vermicelli. Cabe mencionar que los espaghetis en un principio se servían únicamente con aceite de oliva, queso y pimienta. Sin embargo, sería en el siglo XVIII que la pasta comenzaría a consumirse con salsa de tomate, receta consignada en el libro ‘Cucina teorico pratica’ de Ippolito Cavalcanti en 1837.
Este plato se elabora con harina de grano duro y agua. Su forma es delgada y tienen un largo de 30 centímetros aproximadamente. La clave para cocinarlo es que su consistencia esté al ‘dente’, para hacerlo resistente a la hora de consumirlo. Puede mezclarse con cualquier tipo de salsas y la magia de su sabor está en la fusión de los ingredientes que se desprendan de estas.
Gastronomía: Latinoamericana.
Sirve con vino tinto
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 2 tazas de calabaza
- 1/2 cebolla blanca
- 1 cabeza de ajo
- Aceite de oliva
- Sal
- 1 taza de crema de leche
- 4 cucharadas de mantequilla
- 4 hojitas de salvia
- 1 cucharadita de paprika
- 1 libra de pasta
Preparación
Rostiza la calabaza con ajo, cebolla, aceite de oliva y sal (horno: 200 °C por 20 min).
Licúa la calabaza asada con la crema de leche hasta obtener un puré cremoso.
Cocina la pasta al dente y reserva un poco del agua de cocción.
En una sartén, derrite la mantequilla con las hojas de salvia.
Añade el puré de calabaza, deja hervir y agrega un poco del agua de la pasta.
Sazona con paprika y sal; incorpora la pasta y mezcla bien. Finaliza con nuez moscada y queso parmesano.
