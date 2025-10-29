¿Pasta cremosa de calabaza? Aquí te enseñamos a prepararla

Sirve esta pasta de calabaza con queso parmesano por encima. Foto: Getty Images - AnaMOMarques

Un poco de la historia de este plato

Es una de las recetas más populares de la gastronomía italiana, y su primera aparición se dio en el siglo XII. La palabra spaghetti significa cordón y es la sustitución de otros nombres de platos italianos como el maccaroni y vermicelli. Cabe mencionar que los espaghetis en un principio se servían únicamente con aceite de oliva, queso y pimienta. Sin embargo, sería en el siglo XVIII que la pasta comenzaría a consumirse con salsa de tomate, receta consignada en el libro ‘Cucina teorico pratica’ de Ippolito Cavalcanti en 1837.

Este plato se elabora con harina de grano duro y agua. Su forma es delgada y tienen un largo de 30 centímetros aproximadamente. La clave para cocinarlo es que su consistencia esté al ‘dente’, para hacerlo resistente a la hora de consumirlo. Puede mezclarse con cualquier tipo de salsas y la magia de su sabor está en la fusión de los ingredientes que se desprendan de estas.

Gastronomía: Latinoamericana . Sirve con vino tinto Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 tazas de calabaza

1/2 cebolla blanca

1 cabeza de ajo

Aceite de oliva

Sal

1 taza de crema de leche

4 cucharadas de mantequilla

4 hojitas de salvia

1 cucharadita de paprika

1 libra de pasta

Preparación

Rostiza la calabaza con ajo, cebolla, aceite de oliva y sal (horno: 200 °C por 20 min).

Licúa la calabaza asada con la crema de leche hasta obtener un puré cremoso.

Cocina la pasta al dente y reserva un poco del agua de cocción.

En una sartén, derrite la mantequilla con las hojas de salvia.

Añade el puré de calabaza, deja hervir y agrega un poco del agua de la pasta.

Sazona con paprika y sal; incorpora la pasta y mezcla bien. Finaliza con nuez moscada y queso parmesano.

