No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

¿Pasta cremosa de calabaza? Aquí te enseñamos a prepararla

La crema de leche, la mantequilla y la salvia son los ingredientes que realzarán el sabor en esta propuesta.

Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
29 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Sirve esta pasta de calabaza con queso parmesano por encima.
Foto: Getty Images - AnaMOMarques
Un poco de la historia de este plato

Es una de las recetas más populares de la gastronomía italiana, y su primera aparición se dio en el siglo XII. La palabra spaghetti significa cordón y es la sustitución de otros nombres de platos italianos como el maccaroni y vermicelli. Cabe mencionar que los espaghetis en un principio se servían únicamente con aceite de oliva, queso y pimienta. Sin embargo, sería en el siglo XVIII que la pasta comenzaría a consumirse con salsa de tomate, receta consignada en el libro ‘Cucina teorico pratica’ de Ippolito Cavalcanti en 1837.

Este plato se elabora con harina de grano duro y agua. Su forma es delgada y tienen un largo de 30 centímetros aproximadamente. La clave para cocinarlo es que su consistencia esté al ‘dente’, para hacerlo resistente a la hora de consumirlo. Puede mezclarse con cualquier tipo de salsas y la magia de su sabor está en la fusión de los ingredientes que se desprendan de estas.

Gastronomía: Latinoamericana.

Sirve con vino tinto

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 2 tazas de calabaza
  • 1/2 cebolla blanca
  • 1 cabeza de ajo
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • 1 taza de crema de leche
  • 4 cucharadas de mantequilla
  • 4 hojitas de salvia
  • 1 cucharadita de paprika
  • 1 libra de pasta

Preparación

Rostiza la calabaza con ajo, cebolla, aceite de oliva y sal (horno: 200 °C por 20 min).

Licúa la calabaza asada con la crema de leche hasta obtener un puré cremoso.

Cocina la pasta al dente y reserva un poco del agua de cocción.

En una sartén, derrite la mantequilla con las hojas de salvia.

Añade el puré de calabaza, deja hervir y agrega un poco del agua de la pasta.

Sazona con paprika y sal; incorpora la pasta y mezcla bien. Finaliza con nuez moscada y queso parmesano.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

