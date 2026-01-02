Pechuga de pollo rellena con queso y plátano maduro

Sirve esta pechuga rellena con arroz de espinaca. Foto: Getty Images - kasia2003

Un poco de la historia del plátano maduro

Se dice que Alejandro Magno fue quien introdujo el plátano en Europa durante su conquista en el año 327 antes de Cristo. Más tarde el plátano fue enviado desde Malasia a Madagascar cuando los comerciantes árabes y asiáticos empezaron a negociar. Un ingrediente con el que podrás hacer tortas, marranitas y hasta pan. En el siglo XV exploradores portugueses encontraron plátanos en África occidental y decidieron llevárselos a casa para plantarlos. Luego, viajó por Canarias, pasando por Santo Domingo, llegando finalmente al Caribe con este sabor.

Gastronomía: Latinoamericana . Usa tus quesos favoritos para disfrutar Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 pechugas grandes

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Estragón u orégano

Tajadas de maduro fritas (al gusto)

6 lonjas de queso

Lonjas de tocineta para cubrir

Para las papas cremosas

1 libra de papas de tu elección

Sal al gusto

1 taza de crema de leche

Pimienta al gusto

⁠Perejil al gusto

Preparación

Lo primero que debes hacer es un corte por la parte de arriba de las pechugas para poder rellenarlas.

Luego, frita las tajadas de plátano maduro, envuélvelas en queso y rellena las pechugas.

Sazona las pechugas con paprika, sal, pimienta y un poco de estragón.

Envuelve las pechugas en las tiras de tocineta y llévalas al horno a 180 °C durante 40 minutos o una hora.

Preparación de las papas

Pela la papa, pártelas en cuadritos y llévalas a cocinar con un poco de sal.

Cuando estén listas, agrega ajo, crema de leche, pimienta, queso, sal y a disfrutar.

