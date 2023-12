Pernil de cerdo: receta, trucos y consejos para que quede jugoso y no se seque

Acompaña con un rico puré de papa. Foto: Cortesía Redes Sociales Hotel Hilon

Un poco de la historia de la carne de cerdo

Su domesticación y consumo se originó en Turquía en la ciudad de Anatolia, sin embargo, la llegada de la carne de cerdo en América se dio en 1943 en el segundo viaje de Cristóbal Colón. En la actualidad, la carne de cerdo es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial.

Aunque en algunas religiones como el judaísmo y el islamismo es prohibida, en muchos lugares del mundo es uno de los productos con mayor oferta gastronómica, ya que tiene variedades en su preparación: al horno, ahumado, y a la brasa, solo por mencionar algunos. Es importante mencionar que del cerdo también se desprenden otras recetas como: la morcilla, el chorizo, y el jamón. Su mayor productor es China, aunque países como Francia e Italia también lo producen.

Gastronomía: Latinoamericana. Tiempo de preparación: 15 minutos.

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Porciones: 10. Ingredientes 60 gramos de sal

1 litro de agua

1 limón en rodajas

30 gramos de jengibre en rodajas con piel

5 gramos de pimienta negra entera

Preparación

Calentar el agua con los ingredientes hasta que se disuelva la sal sin dejar hervir.

Una vez frío, sumergir la pierna de cerdo con o sin hueso en este líquido por 24 horas y mantener refrigerado. El líquido debe cubrir toda la pierna, por lo cual se deberá hacer los litros de mezcla necesarios para que quede sumergido.

Pasadas las 24 horas lavar la pierna y secar bien.

Hacer una mezcla de iguales cantidades de jugo de naranja, miel y un poco de hierbas, reservar para pintar.

Disponer en una bandeja o refractaria el pernil de cerdo y cocinar a 130 grados Celsius - 30 minutos por cada kilo, se debe ir pintando con la mezcla de naranja y miel cada 30 minutos.

En caso de no tener el espacio necesario para sumergir y guardar el pernil, se recomienda comprar una jeringa para inyectar el liquido antes mencionado en la carne, la mayor cantidad de veces posibles, y frotar la superficie con sal gruesa.

Para verificar si el pernil está en su punto se recomienda tener un termómetro e introducir el mismo en la parte más ancha del pernil, en caso de que este tenga hueso, tendrá que introducirlo hasta que el termómetro toque el hueso; si, por el contrario, no lo tiene se debe introducir en la parte más ancha hasta la mitad.

En los dos casos el termómetro deberá marcar entre 68 y 72 grados para que la pieza mantenga los jugos.

Si no tiene un termómetro, pinche la pieza, y si los jugos son transparentes, la pierna pernil ya estará cocida en su punto, de lo contrario, si los jugos son rojos o marrones aún no estará lista. Cabe resaltar que con este método la temperatura no será exacta y la pieza podría secarse.

¡Trucos de la abuela!

