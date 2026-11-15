Plátano maduro cocido sin freír: el truco con naranja y mantequilla

Prepara este plátano maduro en 30 minutos para disfrutar de un ingrediente tradicional colombiano.

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Gastronomía: Colombiana. Sirve este plátano maduro con un buen pedazo de carne. Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 4. Ingredientes 2 plátanos muy maduros, con la cáscara negra

Agua

Sal

3/4 de taza de jugo de naranja (opcional)

2 cucharadas de mantequilla (opcional)

Preparación

Corta las puntas a los plátanos, ponlos en una sartén grande con tapa y vierte un centímetro de agua (si quieres, también el jugo de naranja y la mantequilla).

Deja cocinar a fuego medio-bajo durante 30 minutos, sin que el líquido de cocción se agote.

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Pélalos, córtalos en cuatro trozos, sazónalos con un poquito de sal y panela rallada (opcional), y sirve.

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