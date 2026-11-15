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Plátano maduro cocido sin freír: el truco con naranja y mantequilla

Aprende a preparar plátano maduro cocido en sartén con naranja, mantequilla y un toque de panela. Una receta fácil, sin freír, lista en 30 minutos.

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Harry Sasson
Harry Sasson
Plátano maduro
Prepara este plátano maduro en 30 minutos para disfrutar de un ingrediente tradicional colombiano.

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Gastronomía: Colombiana.

Sirve este plátano maduro con un buen pedazo de carne.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 2 plátanos muy maduros, con la cáscara negra
  • Agua
  • Sal
  • 3/4 de taza de jugo de naranja (opcional)
  • 2 cucharadas de mantequilla (opcional)

Preparación

Corta las puntas a los plátanos, ponlos en una sartén grande con tapa y vierte un centímetro de agua (si quieres, también el jugo de naranja y la mantequilla).

Deja cocinar a fuego medio-bajo durante 30 minutos, sin que el líquido de cocción se agote.

Pélalos, córtalos en cuatro trozos, sazónalos con un poquito de sal y panela rallada (opcional), y sirve.

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Mejor al natural

En nuestra cultura gastronómica el plátano es parte fundamental de la dieta diaria. Ya sea en tajadas, en cuadritos, en torta, en puré de maduro o machacado de plátano verde, en patacones, en moneditas… en fin, tantas preparaciones donde es el protagonista. En casa disfrutamos mucho del plátano maduro dulce y meloso, y hemos aprendido a comerlo en su expresión más natural y limpia, resaltando sus sabores al máximo. El método no puede ser más sencillo: lo cocino en un poquito de agua y nada más, dentro de su cáscara para conservar sus propiedades intactas.

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Eso sí, a partir de esta base se pueden “vestir” con lo que se desee: jalea de guayaba, queso costeño rallado, miel de naranja, reducción de Kola Román, panela molida… ¡Queda espectacular! Lo tradicional es cocinar el plátano maduro en el horno (y mejor si es de leña), pero con este método se puede disfrutar del dulce bocado sin complicaciones, haciéndolo un disfrute cotidiano.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Harry Sasson

Por Harry Sasson

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