Esta es la receta para hacer chicharrones con patacón y ají de aguacate

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Gastronomía: Colombiana.
Estos chicharrones con patacón funcionan como entrada y son imperdibles para el paladar.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 600 gramos de tocino carnudo con la piel y cortado en trozos pequeños
- 1 taza de sal
- Aceite vegetal o manteca de cerdo para fritura profunda
Ingredientes para los patacones
2 plátanos verdes pelados y cortados en 6 trozos
Agua de ajo (opcional)
Aceite vegetal para fritura profunda
Sal
Ingredientes para el ají de aguacate
1 aguacate Hass maduro y machacado
Jugo de ½ limón
2 cucharadas de cilantro picado
1 chorrito de aceite de oliva
Ají al gusto
Sal y pimienta negra
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Preparación
Para los patacones, fría los trozos de plátano en aceite a temperatura media-baja hasta que estén blanditos. Retírelos, escúrralos y píselos con una pataconera o con la base de un plato (y úntelos con agua de ajo, si lo desea).
Suba la temperatura del aceite y vuelva a freír los patacones hasta que estén tostados, crujientes y dorados. Escurra sobre papel absorbente y sazone con sal. Para el ají, mezcle todos los ingredientes y reserve.
Para los chicharrones, cubra con abundante sal los trozos de tocino y deje reposar durante una hora en la nevera. Retire, lave bien y deje escurrir y secar durante una hora más en la nevera, sin taparlo.
Fríalo en aceite hondo (vegetal o manteca de cerdo) a temperatura media. Luego termine elevando la temperatura para que doren. Escurra y pruebe el punto de sal.
Sirva los patacones con el ají de aguacate y encima los trozos de chicharrón.
¿Cual es la historia de esta receta?
En la cocina tradicional colombiana el tocino de cerdo tiene un papel protagónico: el chicharrón totiao que venden en la calle o el “100 pies” que acompaña a los fríjoles paisas, la marranitas de chicharrón del Valle, el tocino de la picada cundiboyacense, las deliciosas arepas santandereanas que llevan chicharrón molido y ceniza de la estufa de leña, el ceviche de chicharrón que se ha puesto de moda y viene con mucho limón y mucha cebolla y buen picante… Hasta los chicharroncitos que venden en paquete en el supermercado y que no he visto así en ningún lugar del mundo, crujientes como nada más en el mundo. Y todos, cada uno en su técnica y estilo, son espectaculares. Y como todo lo bueno siempre puede ser mejor, esta semana presento la mejor combinación posible: chicharrón, patacón y aguacate. ¿Algo más colombiano que esto?
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧