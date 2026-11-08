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Esta es la receta para hacer chicharrones con patacón y ají de aguacate

Acompaña también esta receta de chicharrones con una buena arepa amarilla o de queso.

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Harry Sasson
Harry Sasson
Para hacer estos chicharrones usa cilantro y aguacate Hass maduro.
Para hacer estos chicharrones usa cilantro y aguacate Hass maduro.

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Gastronomía: Colombiana.

Estos chicharrones con patacón funcionan como entrada y son imperdibles para el paladar.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 600 gramos de tocino carnudo con la piel y cortado en trozos pequeños
  • 1 taza de sal
  • Aceite vegetal o manteca de cerdo para fritura profunda

Ingredientes para los patacones

2 plátanos verdes pelados y cortados en 6 trozos

Agua de ajo (opcional)

Aceite vegetal para fritura profunda

Sal

Ingredientes para el ají de aguacate

1 aguacate Hass maduro y machacado

Jugo de ½ limón

2 cucharadas de cilantro picado

1 chorrito de aceite de oliva

Ají al gusto

Sal y pimienta negra

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Preparación

Para los patacones, fría los trozos de plátano en aceite a temperatura media-baja hasta que estén blanditos. Retírelos, escúrralos y píselos con una pataconera o con la base de un plato (y úntelos con agua de ajo, si lo desea).

Suba la temperatura del aceite y vuelva a freír los patacones hasta que estén tostados, crujientes y dorados. Escurra sobre papel absorbente y sazone con sal. Para el ají, mezcle todos los ingredientes y reserve.

Para los chicharrones, cubra con abundante sal los trozos de tocino y deje reposar durante una hora en la nevera. Retire, lave bien y deje escurrir y secar durante una hora más en la nevera, sin taparlo.

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Fríalo en aceite hondo (vegetal o manteca de cerdo) a temperatura media. Luego termine elevando la temperatura para que doren. Escurra y pruebe el punto de sal.

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Sirva los patacones con el ají de aguacate y encima los trozos de chicharrón.

¿Cual es la historia de esta receta?

En la cocina tradicional colombiana el tocino de cerdo tiene un papel protagónico: el chicharrón totiao que venden en la calle o el “100 pies” que acompaña a los fríjoles paisas, la marranitas de chicharrón del Valle, el tocino de la picada cundiboyacense, las deliciosas arepas santandereanas que llevan chicharrón molido y ceniza de la estufa de leña, el ceviche de chicharrón que se ha puesto de moda y viene con mucho limón y mucha cebolla y buen picante… Hasta los chicharroncitos que venden en paquete en el supermercado y que no he visto así en ningún lugar del mundo, crujientes como nada más en el mundo. Y todos, cada uno en su técnica y estilo, son espectaculares. Y como todo lo bueno siempre puede ser mejor, esta semana presento la mejor combinación posible: chicharrón, patacón y aguacate. ¿Algo más colombiano que esto?

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Harry Sasson

Por Harry Sasson

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