Receta de pollo asado con mantequilla, jugoso y dorado al horno

Mezcla la sal, la pimienta y el orégano y sazona los pollos en esta mezcla. Acomoda en una bandeja de hornear junto con las cabezas de ajo y las hojitas de laurel y tomillo, y lleva al horno precalentado a 350º F (180º C) durante 90 minutos.

Lava y seca el pollo. Pon dentro de la cavidad una cucharada de mantequilla. Corta el resto de la mantequilla en láminas e introdúcelas entre la piel y la carne, llegando tan profundo como puedas.

El tiempo total de preparación de este pollo asado es de 2 horas y 15 minutos, incluyendo el reposo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Cada 15 minutos baña los pollos con los jugos que van expulsando. Deja reposar durante 10 minutos antes de cortar. Al cumplirse el tiempo de horno sube la temperatura a 425º F (220º C) hasta dorar la piel. Deja reposar durante 10 minutos antes de cortar.

Para destacar: ¿Los tomates se guardan en la nevera o deben ir afuera?

Un poco de la historia de este plato

Una vez al año no hace daño

Por estos días me acordé de Kendon MacDonald, ese gourmand, crítico, cocinero, periodista, amigo que a unos encantaba y a otros espantaba, y que murió ya hace muchos años en su ley, disfrutando de esa vida que tanto le gustaba. Era un tipo brutal, gracioso, atrevido, singular… Y entre todas sus inolvidables ocurrencias quizá la que más dejó tallada en mi recuerdo es esa cuando decía riendo a carcajadas que “un pollo al horno bañado con mantequilla es la polla”.

Le puede interesar

Kendon me enseñó esta receta: pollo, horno y mucha mantequilla…. ¿qué puede fallar? Es una técnica clásica de la cocina francesa, que consiste en embadurnar el pollo con mantequilla entre la piel y la carne, para que al fundirse esta aporte jugosidad, sabor y un tono dorado muy tentador. Sí, los cardiólogos saltarán de sus sillas, pero vamos, que una vez al año no hace daño. Por cierto, y hablando de mantequilla, ninguna como la que produce Paco’s, que desde hace años surte mis restaurantes con una maravilla inigualable.

No pierdas de vista: Cómo limpiar el pulpo: guía básica antes de cocinarlo

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧