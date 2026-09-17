Pollo Week 2026: estos son los restaurantes participantes

Durante una semana, el pollo frito será el encargado de conquistar el paladar de los amantes de la buena comida. Se trata del Pollo Week 2026, una apuesta liderada por el colombiano Tulio Zuloaga, influenciador gastronómico y creador de eventos de sabor como el Burger Master, Sushi Master y Pizza Master, que desde hace un tiempo vienen consolidándose como motores económicos en el país, visibilizando emprendimientos.

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Pollo Week irá del 21 al 27 de septiembre y ofrecerá diferentes recetas crocantes a 20.000 COP en preparaciones como hamburguesas de pollo, alitas, tacos, baos, tenders de locura, presas jugosas con o sin salsa y sánduches; entre otras. Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Armenia, Villavicencio e Ibagué serán parte de esta primera edición.

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"Hay un dato Importante alrededor de este evento que todos deben conocer y es que esta fiesta de sabor es una invitación de Pollo Colombiano y Fenavi-Fonav, y tendrá un significado especial. Adelantamos el Pollo Week para que esta gran movilización sirva también para apoyar la reactivación de restaurantes y emprendimientos en varias de las zonas afectadas por el terremoto. Queremos volver a llenar mesas, mover cocinas y demostrar, una vez más, que la gastronomía también puede ser una poderosa forma de ayudar", dijo Zuloaga a través de sus redes sociales.

Todos los participantes y sus propuestas ya están disponibles en la app de Tulio Recomienda. Las votaciones en esta oportunidad, según Fenavi se harán por medio de un código QR de Pollo Colombiano ubicado en cada establecimiento que redirigirá a la página donde los comensales elegirián su propuesta favorita, dejando como resultado una selección del mejor pollo en cada ciudad de Colombia. En Gastronomía y recetas de El Espectador, les compartimos algunos de los participantes de esta fuesta de sabor por ciudad:

Participantes en Bogotá

Merci

Sweet Spicy Chicken: Pan de papa tostado, pollo crocante, coleslaw fresco y crujiente, un toque de miel de abejas y mayonesa de jalapeños para cerrar con el picante perfecto. El equilibrio perfecto entre dulce, picante y crunch.

Haru Asian Food

Karaage Haru: Pollo al estilo karaage japones marinado con soja, ajo, jengibre y nuestra mezcla de especias. Crujiente por fuera, jugoso por dentro y, para terminar, bañado en salsa tonkatsu. De esos que pruebas uno y no puedes parar.

Oak Ahumados y Brebajes

Chicken Burger: Pechuga de pollo perfectamente apanada y dorada, entre un suave pan brioche, coronada con nuestra irresistible miel de rocoto ahumada, coleslaw, pepinillos encurtidos en casa y mayonesa de rocoto que aportan un sabor dulce y picoso, un balance perfecto.

La hamburguesería

Spicy Chuleta Burger: Hamburguesa de pechuga de pollo apanada, mostanesa de ajo negro, ají criolllo, alióli, lechuga, tomate, cebolla roja y pepinillos, en pan brioche.

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Participantes en Medellín y Antioquia

Cravings

Chicken Boss: Desde que descubrimos los chicken tenders fue amor a primera vista, saborear la pechuga de pollo jugosa, bien hecha, acompañada de salsas deliciosas y lo mas importante: una buena porción de proteína, sin hueso, sin cuero, mas pollo que salsa, esto era una locura. Después de probar sabores en diferentes partes del mundo nos dimos cuenta que debíamos crear algo especialmente diseñado para los amantes de los tenders, darle el protagonismo que se merece, así nació craving tenders club. Nuestra apuesta para esta pollo week es clara: los mejores chicken tenders presentados en una forma fácil de comer pero con toda su esencia, aquí viene el chicken boss.

Pigasus (Medellín y Rionegro)

Chicken Fly: Una combinación irresistible: jugoso y crocante pollo apanado en pan brioche tipo pretzel, tocineta perfectamente asada, cogollo europeo fresco y una explosión de sabor con alioli de ajo, salsa pink y dip pasión tocino. Coronada con un cubo de pollo bañado en salsa BBQ.

Crispetas de pollo

Papas Holandesas: Inspirados en las papas virales de Ámsterdam que vienen con papa francesa, queso rayado encima y salsa a elección, decidimos traer estos sabores a nuestro restaurante con nuestra propuesta de papas holandesas, vienen con papas a la francesa, salsa Ranch de la casa, queso cheddar de búfala rayado, deliciosas crispetas de pollo bañadas en miel de la casa y coronadas con un toque fresco de cebollín chino, un sabor inolvidable y una experiencia que recordarás por siempre en tu mente y en tu corazón.

Sportwings

Golden Tenders: Crujientes trozos de pechuga, con un crocante dorado que se escucha desde la distancia, acompañados de salsa bbq ahumada y papas fritas, una receta exclusiva de sportwings, nuestros golden tenders son la opción perfecta para despertar tu amor por el pollo.

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Participantes en Cali y Valle del Cauca

Oh My Chicken

Korean Krunchy: Un chicken sandwich con tenders bañados en miel de naranja acompañado de ensalada de repollo y pepino, cebolla crunchy y salsa blanca.

Rocky y Bacoa

Crazy 88: Pan de papa, pollo crujiente apanado, bbq coreana dulce, mayonesa ahumada, ensalada de pepino, repollo verde y cebollino, ajonjolí tostado.

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La Chickenería

Sweet Korean: Alitas jugosas por dentro, crocantes por fuera y bañadas en una salsa koreana intensa y brillante. Dulce, ligeramente picante y con un sabor profundo que hace que quieras seguir comiendo. Acompañadas de nuestro tradicional aderezo.

Mr. Tenders

El Papá de los Pollitos: ¡Los chicken tenders más virales del país llegan al Pollo Week para coronarse! Lanzamos nuestro nuevo producto estrella: los Tenders Bañados. Conservamos esa crocancia y jugosidad inconfundible que nos caracteriza, pero la elevamos al siguiente nivel. Para que la experiencia sea insuperable, preparamos un combo de 4 chicken tenders diseñado para que no te quedes con ningún antojo: 3 bañados en sabor. Descubre nuestra cremosa salsa de Ajo, préndete con la Dinamita (pa’ vos que te gusta el picantico) y disfruta de la clásica BBQ que nunca falla. Uno al natural: Unito sin bañar, en su estado más puro, para que compruebes por qué nuestra receta original es de otro mundo. Y como si no fuera suficiente, vienen acompañados de una copa extra de la salsa de tu elección para que sigas dipeando, papas a la francesa y un cubo de queso mozzarella.

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Participantes en Bucaramanga y Santander

Lobo Burger

Holy Shitken: Doble contramuslo de shitken marinado durante 24hr lo que aporta jugosidad para luego ser apanado y bañado en salsa mango habanero y korean bbq, queso Philadelphia, queso tilsit flameado, pepinillos agridulces heinz y una salsa ranch junto a pan de papa que envuelve y equilibra todos los sabores dulces, ácidos, y ligeramente picantes.

The Way

Chicken Pop Fries: 150 gr de trocitos de pechuga apanada al mejor estilo americano. Papas en nuestro Rob The Way. Salsa alioli, BBQ style, tocineta crispy y un toque de cebollín.

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La Hamburguesería 20.15

Chiken Crunch: Una jugosa pechuga de 170 g con un crujiente apanado dorado, gratinada a la perfección con una mezcla fundida de queso americano y cremoso queso crema. Se complementa con el contraste crujiente y ácido de los pepinillos agridulces, la untuosidad y profundidad de la salsa emmy, y la frescura de vegetales seleccionados.

Noria Sushi

Ramen de Pollo Frito: Consomé de pollo con cocción por 4 horas, ramen perfectamente cocido, huevo en vinagreta de soja, gyoza frita con notas de jengibre y cerdo, alga nori, cebollín, naruto y pollo apanado.

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Participantes en Barranquilla y Atlántico

Bull’s Wings

Smoky Bourbon Wings: 8 alitas de pollo ligeramente apanadas, bañadas en nuestra salsa bourbon, una receta de inspiración americana elaborada con bulleit bourbon whiskey, miel, mantequilla fundida, ajo confitado y salsa worcestershire, logrando un equilibrio entre notas dulces, tostadas y ahumadas. Nuestro plato viene servido con dos perfiles de sabor: mitad del plato con nuestra famosa salsa ranch y mitad con mayonesa de chipotles ahumados, coronadas con tocineta crocante y cebollín fresco, creando un irresistible contraste de sabores y texturas.

Kizuna Asian Fusion

Yangnyeom Chicken: Jugosos bocados de pollo frito con cobertura extra crujiente, bañados en una salsa coreana de gochujang, miel y soya, y terminados con ajonjolí tostado y cebollín fresco, acompañado con arroz shari, es una explosión de sabores intensos que combina el dulzor, el picante y el inconfundible umami de la cocina asiática.

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Coliseo Sport Bar

Focaccia Pollo Cesar: Sandwich de focaccia de masa madre, queso mozzarella, milanesa de pollo apanada, ensalada césar con quinoa crocante. Servido con nuestra vinagreta cesar.

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Participantes en Villavicencio y Meta

Burger Pop

Crispy Pop: Doble muslo apanado y crujiente, queso cheddar fundido, pan de papa y masa madre sellado en mantequilla, deliciosa salsa mayo premium de la casa, lleva nuestra crispy pop clásica, bbq o picante.

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Sr. Tenders

Sr. Crunch: 200 gramos de tenders de pollo marinados durante 24 horas en una base láctea, logrando una jugosidad excepcional y una mezcla de más de 10 especias, con doble capa de crocancia. Acompañados de 2 aros de cebolla, un cubo de queso doble crema fresco frito y nuestra grandiosa salsa chickfila, inspirada en la famosa receta norteamericana pero con un toque llanero que la hace única. Para cerrar, nuestra miel picante, preparada con chiles naturales molidos al instante, combina el dulzor y el picante en el punto perfecto.

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Participantes en Pereira y Risaralda

San Rafael

Resilient Power: Inspirada en la firmeza y el espíritu inquebrantable de pereira, nace resilient power. Una hamburguesa construida sobre la base de un auténtico pan de masa madre, símbolo de paciencia y tradición. En su interior, un pollo artesanal apanado en maíz local —reflejo de nuestra tierra fuerte— se corona con una obra de arte gastronómica: arequipe de café pereirano y queso crema, entrelazados en una textura suave y perfecta. Esto no es solo comida; es la historia de nuestra gente hecha sabor.

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Magic Burgers

Dragón Chicken: Suave pan brioche de papa sellado en mantequilla, salsa de pimentón ahumado , abrazando un crujiente pollo apanado bañado en una irresistible salsa de miel picante, acompañado de queso cheddar fundido y una dulce e Icónica ensalada de repollo y zanahoria, para cerrar el ataque: rice sticks crujientes que aportan el toque perfecto. Dulce, ahumada, picante y crujiente… una combinación que despierta al dragón que llevas dentro. Acompáñada por nuestras papas a la francesa.

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Participantes en Ibagué y Tolima

Sakana Sushi Fusion

Bao Chikin: 2 unidades de pernil de pollo apanado en especias asiáticas, acompañado de repollo y sweet chili ligeramente picante.

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Libre y Zorro

Chicken Sándwich: Un pollo que se roba todas las miradas. Filete de pechuga de pollo de 150 g, apanado 100% hecho en casa y llevado al punto perfecto para lograr ese crunch irresistible. Lo servimos en nuestro pan de la casa, acompañado de queso cheddar, fresco coleslaw y nuestra inconfundible salsa Liebre & Zorro. Crujiente por fuera, jugoso por dentro y lleno de sabor en cada mordisco.

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Participantes en Armenia y Quindío

Custom Bugers

Sandwich Nashville: Nashville que no pide permiso. Pechuga de pollo apanada, crujiente y jugosa, sobre pan artesanal, con queso americano fundido, coleslaw cremoso y pepinillos encurtidos. Coronado con nuestra bbq con cerveza y la irresistible salsa especial custom. Crujiente, cremoso, ácido y brutalmente delicioso.

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Gringo Burger House

Kentucky: Crujiente pollo apanado acompañado de queso cheddar, bacon, pepinillos y ensalada coleslaw, con nuestra salsa gringo, todo servido en suave pan brioche.

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Participantes en Manizales y Caldas

Armando

Tenders de Pollo: Cuatro tenders de pechuga de pollo apanada, crocantes por fuera y jugosos por dentro, acompañados de papas a la francesa y una salsa para escoger entre americana, bbq picante o miel mostaza. Nació con la idea de sumarnos a una tendencia que estaba pegando fuerte y, de paso, darle más movimiento y variedad a nuestro menú de noche.

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Friends Chicken

Friends Tenders: Filetes seleccionados de pechuga, marinados al estilo italiano con orégano, albahaca, romero, tomillo, perejil y nuestro ingrediente secreto, cubiertos con hojuelas crunchi que los vuelven crocantes por fuera y jugositos por dentro. Acompañados de nuestro pan brioche con semillas de ajonjolí, nuestra famosa ensalada coleslaw friends de corte fino, y para dipear nuestra salsa brossters, una cremosa y adictiva combinación agridulce con finas hierbas y un sutil toque ahumado a base de mayonesa premium.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧