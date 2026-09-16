Patacones rellenos de guacamole y carne desmechada

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Gastronomía: Colombiana.
Esta receta de patacones rellenos es versátil, en ella puedes mezclar tus ingredientes favoritos: pollo, jamón, cerdo.
- Tiempo de preparación: 25 minutos.
- Tiempo de cocción: 50 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 600 gramos de carne de res para desmechar (falda o muchacho)
- Verduras para la cocción: 1 zanahoria, ½ cebolla, 1 tallo de apio
- 2 cucharadas de aceite de achiote
- 1 cebolla picada
- 1 pimentó picado
- 2 tomates picados
- 2 cucharadas de salsa de tomate
- 1 taza del caldo de cocción de la carne
- Sal y pimienta al gusto
Ingredientes para el guacamole
2 aguacates maduros
1 tomate picado
1/4 de cebolla picada
2 cucharadas de cilantro picado
Zumo de 1 limón
Sal al gusto
Picante al gusto
Para los patacones
4 plátanos verdes
Aceite para dreír
Sal al gusto
Preparación
Sella la carne en una olla caliente con un poco de aceite. Pásala a la olla a presión con las verduras y agua, y cocina unos 40 minutos hasta que esté blanda. Desmecha.
En una sartén con aceite de achiote, haz un sofrito con la cebolla, el pimentón y el tomate. Incorpora la carne desmechada, la salsa de tomate y el caldo de cocción. Cocina unos minutos y ajusta la sal.
Para el guacamole, machaca el aguacate y mézclalo con el tomate, la cebolla, el cilantro, el zumo de limón, sal y picante al gusto.
Corta los plátanos en trozos gruesos y fríelos. Aplástalos para formar los patacones y vuelve a freír hasta que estén dorados y crujientes. Escúrrelos y sálalos.
Rellena o corona cada patacón con guacamole y carne desmechada y disfruta en cada bocado.
Un poco de la historia del patacón
La palabra patacón viene del árabe ‘batakká’, nombre que se asocia directamente con las monedas que se usaban en el medioevo y que dieron origen a la forma de uno de los alimentos más ricos del mundo gastronómico: el ‘patácca’ o patacón. Esta comida hecha con trozos aplanados del plátano es uno de los platos más tradicionales de América, principalmente de Colombia, Venezuela y Costa Rica, y es considerada como: la Musa paradisiaca.
En la gastronomía es llamado de muchas formas: patacón, tostón, tachino, frito; y es el acompañante ideal para las comidas de mar. Su preparación es sencilla y no requiere de mucha elaboración, por eso ha sido elegido por chefs para emplatar, provocar y deleitar a sus comensales. Con el paso del tiempo ha logrado consolidarse no solo como uno de los ingredientes más importantes de la cocina del Caribe colombiano, sino porque también ha cobrado gran relevancia en el mundo musical, teniendo una canción que le rinde homenaje a su exquisitez.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧