Receta con camarones: así se hace este encocado

Un poco de la historia de los camarones
El camarón tiene su origen en México, Florida y Estados Unidos. Es uno de los mariscos más ricos que ofrece el mundo de la gastronomía gourmet. Su textura es muy suave y da la posibilidad de incorporarlo en diferentes propuestas como ceviches, ensaladas, cremas e incluso como plato fuerte acompañado con salsas y aderezos que resaltan los sabores del mar.
Gastronomía: Colombiana.
Si te gusta el sabor del limón, unas gotas serán ideales para saborear
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 300 gramos de camarones limpios
- 1/2 cebolla picada
- 1 tomate picado
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharada de aceite con achiote
- Sal, pimienta y comino al gusto
- 200 mililitros de leche de coco
- Cilantro fresco
Preparación
Calienta el aceite con achiote en una sartén.
Sofríe la cebolla, el tomate y el ajo.
Agrega los camarones y condimenta con sal, pimienta y una pizca de comino.
Incorpora la leche de coco y cocina a fuego medio hasta que reduzca (aprox. 2 minutos). Finaliza con cilantro fresco picado.
Sirve acompañado de patacones crocantes.
