Receta con camarones: así se hace este encocado

El arroz con coco o los patacones son una buena opción para emplatar esta preparación.

Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
22 de octubre de 2025 - 05:10 p. m.
Este encocado de camarones es una buena representación de los sabores del Caribe colombiano.
Foto: Getty Images/iStockphoto - ALLEKO
Un poco de la historia de los camarones

El camarón tiene su origen en México, Florida y Estados Unidos. Es uno de los mariscos más ricos que ofrece el mundo de la gastronomía gourmet. Su textura es muy suave y da la posibilidad de incorporarlo en diferentes propuestas como ceviches, ensaladas, cremas e incluso como plato fuerte acompañado con salsas y aderezos que resaltan los sabores del mar.

Gastronomía: Colombiana.

Si te gusta el sabor del limón, unas gotas serán ideales para saborear

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 300 gramos de camarones limpios
  • 1/2 cebolla picada
  • 1 tomate picado
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharada de aceite con achiote
  • Sal, pimienta y comino al gusto
  • 200 mililitros de leche de coco
  • Cilantro fresco

Preparación

Calienta el aceite con achiote en una sartén.

Sofríe la cebolla, el tomate y el ajo.

Agrega los camarones y condimenta con sal, pimienta y una pizca de comino.

Incorpora la leche de coco y cocina a fuego medio hasta que reduzca (aprox. 2 minutos). Finaliza con cilantro fresco picado.

Sirve acompañado de patacones crocantes.

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

