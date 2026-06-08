Prepara estas torticas de avena y banano, una opción saludable y sin harina

Usa canela al gusto cuando cocines estas torticas de avena y banano. Foto: Getty Images/iStockphoto - porosolka

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Gastronomía: Saludable . Un atojo saludable para conquistar paladares Tiempo de preparación: 7 minutos.

7 minutos. Tiempo de cocción: 8 minutos.

8 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 banano

1 taza de avena en hojuelas

1 huevo

Canela al gusto

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Preparación

Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa uniforme.

Calienta un poco de aceite de oliva en una sartén.

Cocina pequeñas porciones de la mezcla hasta que estén doradas por ambos lados. Retira del fuego y sirve.

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Un poco de la historia de la avena

El cultivo de la avena tuvo origen hace unos 3000 años en el noreste de Europa y Asia Menor, regiones que actualmente forman parte de Alemania y Turquía. Las culturas celtas y germánicas la valoraron por sus propiedades nutritivas y su capacidad para crecer en climas fríos y húmedos.

En la Edad Media, la avena se convirtió en un alimento principal en Escocia, donde se preparaba como “porridge” para el desayuno u otras comidas del día. En el siglo XVII, los colonos europeos llevaron la avena a América del Norte, donde rápidamente se adaptó y se convirtió en un cultivo importante en regiones como Canadá y Estados Unidos.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧