¿Qué cocinarás este domingo? Receta para hacer pollo miel mostaza

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia de este plato
El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.
Gastronomía: Colombiana .
Puedes acompañar también con papas a la francesa
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 4 muslos de pollo
- Mostaza al gusto
- Miel al gusto
- 1 ajo picad
- Jugo de un limón
- Un chorrito de aceite
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
En un bowl mezcla miel, mostaza, ajo, limón, sal, pimienta y un chorrito de aceite. Esa será tu salsa.
Pon el pollo en la mezcla y cúbrelo bien. Si puedes dejarlo marinar unos minutos, mejor.
Llévalo a una sartén, air fryer u horno y cocínalo hasta que esté dorado y jugoso.
Mientras se cocina, ve bañándolo con la misma salsa para que quede brillante y caramelizado.
Cuando esté listo sirve, acompaña con tu guarnición favorita y ahora si a disfrutar !
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧