¿Qué cocinarás este domingo? Receta para hacer pollo miel mostaza

Esta preparación puedes servirla con cascos de papa o con rodajas de aguacate para saborear.

María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
07 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Sirve este pollo miel mostaza con una copa de vino blanco.
Foto: María Dulcey
Un poco de la historia de este plato

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.

Gastronomía: Colombiana .

Puedes acompañar también con papas a la francesa

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 4 muslos de pollo
  • Mostaza al gusto
  • Miel al gusto
  • 1 ajo picad
  • Jugo de un limón
  • Un chorrito de aceite
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

En un bowl mezcla miel, mostaza, ajo, limón, sal, pimienta y un chorrito de aceite. Esa será tu salsa.

Pon el pollo en la mezcla y cúbrelo bien. Si puedes dejarlo marinar unos minutos, mejor.

Llévalo a una sartén, air fryer u horno y cocínalo hasta que esté dorado y jugoso.

Mientras se cocina, ve bañándolo con la misma salsa para que quede brillante y caramelizado.

Cuando esté listo sirve, acompaña con tu guarnición favorita y ahora si a disfrutar !

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

