Torticas de carne rellenas de queso

Un poco de la historia del arroz

Se especula que el origen del arroz se acerca a las siembras de hace más de 7000 años en el Sudeste Asiático, pero no fue sino hasta el siglo XVIII que la producción empezó a ser documentada. Fue en Portugal, justo en el país que hoy en día es considerado el mayor consumidor de arroz en Europa.

Los datos históricos nos dicen que este cereal llegó a Colombia gracias a Cristóbal Colón en 1493, quien no tuvo mucho éxito en sus primeras siembras. Se afirma que más tarde en 1961, en el Valle del Magdalena, se conocieron los primeros cultivos.

Gastronomía: Colombiana . Usa vinagre blanco en esta receta Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 500 gramos de carne de res molida

Queso mozzarella en cubitos

Laurel, ajo en polvo, pimienta, comino y sal (todo al gusto)

1 cucharada de vinagre blanco

1 cucharada de aceite de oliva

Preparación

En un recipiente, mezcla la carne molida con comino, ajo en polvo, laurel triturado, sal, pimienta, vinagre y aceite de oliva. Amasa bien para que los sabores se integren.

Toma porciones de carne y forma bolas medianas. Aplástalas ligeramente en la palma de la mano, añade un cubo de queso mozzarella en el centro y cúbrelo con más carne, sellando bien para formar la tortita rellena.

Calienta un poco de aceite en una sartén. Sofríe las tortitas por ambos lados hasta que estén bien doradas y cocidas por dentro, unos 5–6 minutos por lado, dependiendo del grosor.

Acompaña con arroz, papas, ensalada, arepas o incluso en un pan como hamburguesa.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧