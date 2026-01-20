¿Quieres aprender a preparar buñuelos cubanos? Esta es la receta y su paso a paso

Buñuelos cubanos, exponente de la gastronomía cubana, elaborado con yuca. Foto: Andy Carvajal

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de la yuca

Los primeros cultivos de este tubérculo se dieron en zonas que hoy en día son parte de Brasil y Paraguay. Cuenta la historia que incluso antes de la llegada de Colón, la yuca ya se había extendido a América del Sur y América Central.

En la actualidad es uno de los cultivos más importantes en los países tropicales y se ubica en el puesto número seis de los cultivos más importantes del mundo. Sin embargo, es poco conocido en países con mayor nivel de desarrollo. La yuca también es llamada en otros países comomanioca, casamento, aipim, aipi, guaraní, mandioca, tapioca, guacamota, casabe o casava. Su nombre científico es Manihot esculenta.

Gastronomía: Cubana . Añade papa dulce (opcional) Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 250 gramos de yuca

Anís al gusto

Sal al gusto

Azúcar al gusto

250 gramos de malanga

1 huevo

1 chorrito de esencia de anís

1 taza pequeña de harina

Para el almíbar

1 taza de azúcar

1 taza de agua

Anís (en grano)

Preparación

Pela la yuca, retira la vena central y córtala en trozos. Haz lo mismo con la malanga.

Cocina ambas viandas en agua con sal, azúcar y anís hasta que estén bien blandas. (Opcional: algunas familias también agregan boniato o papa dulce).

Una vez cocidas, escúrrelas y aplástalas con un tenedor o pásalas por un molino hasta obtener un puré homogéneo.

Agrega al puré el huevo, un poco de esencia de anís y harina poco a poco, integrando bien hasta formar una masa suave, ni muy dura ni muy pegajosa.

Toma porciones de la masa, estíralas formando tiras, une los extremos en forma de círculo y luego cruza para darles forma de ocho.

Fríe los buñuelos en abundante aceite caliente hasta que estén dorados. Retira y escurre sobre papel absorbente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧