¿Cómo hacer que el puré de papa no quede salado?

La papa es uno de los alimentos más universales de la cocina. Nacida en los Andes y expandida por el mundo durante los procesos de colonización, terminó convirtiéndose en un ingrediente base en múltiples tradiciones gastronómicas. Su capacidad de adaptarse a distintos climas, preparaciones y sabores explica por qué hoy es protagonista de platos simples (pero deliciosos) como el puré.

Si le da curiosidad saber su historia y cómo prepararlo, aquí se lo contamos con una receta sencilla: ¿Cómo preparar un delicioso puré de papa?

El puré de papa es una preparación muy práctica y versátil; funciona como acompañamiento o como plato principal según los ingredientes que se le agreguen. Y, aunque es una preparación simple, no está libre de errores: uno de los más comunes es el exceso de sal.

Algunos trucos para que el puré de papa no quede salado

Algo importante a tener en cuenta es que, cuando la sal ya está incorporada en una preparación, no siempre se puede eliminar por completo. Lo ideal es ir ajustando poco a poco y probar hasta encontrar un punto en el que el sabor le resulte más agradable y suave.

Una forma sencilla de corregir el exceso es agregar más papa: puede cocinar algunas adicionales, machacarlas con un poco de leche o mantequilla y mezclarlas con el puré que ya tenía. Esto ayuda a que la sal se reparta y no se sienta tan fuerte.

Otra solución es que, sin añadirle más papa, agregue un poco de leche, mantequilla o crema, ya que los ingredientes grasos pueden suavizar el sabor. Algunas personas también usan crema agria o yogurt natural. Esto, además de aportar cremosidad, podría ayudarle a equilibrar la sal.

Otras recetas con papa que puede preparar

