Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

¿Cómo hacer que el puré de papa no quede salado?

Aunque es una preparación simple, no está libre de errores. Este es uno de los más comunes. Aquí, algunas formas de corregirlo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Gastronomía y recetas
14 de enero de 2026 - 08:29 p. m.
El puré de papa es una preparación simple con múltiples posibilidades.
El puré de papa es una preparación simple con múltiples posibilidades.
Foto: Getty Images - YelenaYemchuk
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La papa es uno de los alimentos más universales de la cocina. Nacida en los Andes y expandida por el mundo durante los procesos de colonización, terminó convirtiéndose en un ingrediente base en múltiples tradiciones gastronómicas. Su capacidad de adaptarse a distintos climas, preparaciones y sabores explica por qué hoy es protagonista de platos simples (pero deliciosos) como el puré.

Si le da curiosidad saber su historia y cómo prepararlo, aquí se lo contamos con una receta sencilla: ¿Cómo preparar un delicioso puré de papa?

Vínculos relacionados

Receta: chuleta de cordero con salsa de frutos rojos
Siete sopas colombianas poco conocidas que debería probar: de ruyas, de orejas y más
Empieza la semana con esta receta para hacer fríjoles

El puré de papa es una preparación muy práctica y versátil; funciona como acompañamiento o como plato principal según los ingredientes que se le agreguen. Y, aunque es una preparación simple, no está libre de errores: uno de los más comunes es el exceso de sal.

Algunos trucos para que el puré de papa no quede salado

Algo importante a tener en cuenta es que, cuando la sal ya está incorporada en una preparación, no siempre se puede eliminar por completo. Lo ideal es ir ajustando poco a poco y probar hasta encontrar un punto en el que el sabor le resulte más agradable y suave.

Una forma sencilla de corregir el exceso es agregar más papa: puede cocinar algunas adicionales, machacarlas con un poco de leche o mantequilla y mezclarlas con el puré que ya tenía. Esto ayuda a que la sal se reparta y no se sienta tan fuerte.

Otra solución es que, sin añadirle más papa, agregue un poco de leche, mantequilla o crema, ya que los ingredientes grasos pueden suavizar el sabor. Algunas personas también usan crema agria o yogurt natural. Esto, además de aportar cremosidad, podría ayudarle a equilibrar la sal.

Otras recetas con papa que puede preparar

Chitos de pollo con papa y queso

Son ideales como pasabocas, entrada o plato principal con una ensalada fresca.

Esta es la receta para hacer una tortilla de papas

Personaliza esta propuesta con ingredientes como el plátano o el chorizo.

Con cuatro ingredientes prepara estas papas al romero

Para esta receta usa mantequilla con sal, romero fresco, sal y paprika al gusto.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Redacción Gastronomía y recetas

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Estilo de Vida

Puré de papa

Cómo hacer que el puré de papa no quede salado

Recetas con papa

Receta para hacer puré

Trucos de cocina

Trucos culinarios

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.