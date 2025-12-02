Receta: galantina de cerdo, un clásico que sabe a hogar y a Navidad

Rollo de cerdo (imagen de referencia) Foto: Getty Images - vkuslandia

Un poco de la historia de este plato

Su domesticación y consumo se originó en Turquía en la ciudad de Anatolia, sin embargo, la llegada de la carne de cerdo en América se dio en 1943 en el segundo viaje de Cristóbal Colón. En la actualidad, la carne de cerdo es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial.

Aunque en algunas religiones como el judaísmo y el islamismo es prohibida, en mucho lugares del mundo es uno de los productos con mayor oferta gastronómica, ya que tiene variedades en su preparación: al horno, ahumado, y a la brasa, solo por mencionar algunos. Es importante mencionar que del cerdo también se desprenden otras recetas como: la morcilla, el chorizo, y el jamón. Su mayor productor es China, aunque países como Francia e Italia también lo producen.

Gastronomía: Navideña . Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 120 minutos.

120 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 500 gramos de carne de cerdo

100 gramos de grasa de cerdo picada

10 gramos de sal

10 gramos de azúcar

1 cucharada de fécula

2 cucharadas de agua

1/2 taza de arveja cocida

1/2 taza de zanahoria

Salsa de mora o arándanos al gusto

Preparación

Lleva a un procesador 500 gramos de carne de cerdo, junto a 100 gramos de grasa de cerdo picada.

Añade 10 gramos de sal y 10 gramos de azúcar.

Continúa diluyendo una cucharada de fécula en dos cucharadas de agua. Añade la mezcla a la carne y procesa. La idea es que quede como una especie de masa grumosa.

Lleva la mezcla a un bowl y agrega 1/2 taza de arveja cocida y 1/2 taza de zanahoria. Integra y lleva la mezcla a una cama de papel film y enrolla muy bien.

Cuando ya tengas el rollito listo, llévalo a cocinar por dos horas en agua hervida. La idea es que la temperatura interna alcance 70 grados. Luego de eso, corta cocción en un bowl con agua fría y lleva a la nevera durante 8 horas.

Sirve y disfruta con una buena salsa de mora o arándanos.

