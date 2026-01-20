Siete ingredientes para hacer gelatina de durazno

Gelatina de durazno, una receta rendidora para sorprender a todos en la mesa. Foto: Silvia Márquez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de la gelatina

La palabra “gelatina” proviene originalmente de la palabra latina “gelatus” (helado). Expertos de cocina han afirmado que el origen de este producto de tradición viene del Antiguo Egipto. Sin embargo, todo lo que se ha hallado y que hace referencia a la misma en la historia de la gastronomía, data del siglo XV. Aunque se desarrolló y se dio a conocer en 1682 por Denis Papin, no fue sino hasta 1875 que se modernizó su proceso de fabricación, lo que elevó la producción del alimento para llevarlo a la mesa.

Gastronomía: Latinoamericana . No olvides la gelatina sin sabor en esta preparación Tiempo de preparación: 120 minutos.

120 minutos. Tiempo de cocción: 120 minutos.

120 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 lata de duraznos en conserva

3 cucharadas de leche entera en polvo

1 sobre de gelatina de durazno

1 de taza de agua caliente

1 sobre de gelatina sin sabor

1 taza de crema de leche

1/2 taza de leche condensada

Preparación

Calentamos el agua hasta punto de ebullición.

En un bowl, mezclamos 1 sobre de gelatina de durazno y 1 taza de agua caliente. Mezclamos muy bien.

Ponemos en un molde un poco de aceite de coco, los duraznos y la gelatina en y llevamos a la nevera por 2 horas.

Mezclamos la leche condensada, la leche entera en polvo y la gelatina sin sabor hidratada en 1/4 de taza de agua caliente, mezclamos muy bien.

Retiramos la gelatina de la nevera y añadimos la mezcla anterior con ayuda de un colador para que no queden grumos, llevamos a la nevera toda la noche. Disfrutamos.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com)para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧