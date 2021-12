Un toque de canela es ideal para agregar a esta receta navideña.

Un poco de la historia de este plato

La navidad se acerca y este va a ser uno de los platos estelares para tus novenas, hoy no nos vamos a concentrar en la historia de la preparación, hoy vamos a hablar de lo que representa y de lo bonito que es compartir este plato. El arroz con leche representa unión, familia y festividad, aunque se puede comer todos los días del año, yo personalmente me espero a diciembre, me gusta experimentar esos sabores a fin de año y recordar todo lo que ha pasado a lo largo del mismo.

Sobre el arroz sabemos que tiene su origen en Asia, que los primeros cultivos se remontan a unos 5.000 años A. de C. y que su expansión se da con velocidad hacia India y África. Por las migraciones hacia Europa y del viejo continente a América, se fue convirtiendo el uno de los cereales más apetecidos en la cocina.

INGREDIENTES

1 litro de leche entera

100 a 300 gr de arroz

Ralladura de una naranja

Ralladura de un limón

100 a 200 gr de azúcar

3 clavos de olor

Una rama de canela

50 gr de uvas pasas

PREPARACIÓN

Primero vamos a poner todos los ingredientes en una olla (importante que sea de teflón o antiadherente) y atención: a excepción del arroz y las uvas pasas, vamos a llevar la leche a hervir. Aquí lo que estamos haciendo es que todos los aromas de la canela, el limón, la naranja y demás se fusionen con la leche y está agarre sabor.

Una vez hierva, agregamos el arroz y le bajamos el fuego, tapamos y dejamos cocinar por unos 10-20 minutos a fuego bajo, pasado este tiempo destapamos y empezamos a mezclar nuestro arroz. Personalmente me gusta espeso, por eso lo revuelvo, el almidón del arroz nos va a ayudar para que sea un arroz denso y untuoso.

Entre gustos no hay disgustos, si lo quieren espeso, le ponen 300 gramos pero si lo quieren liviano le ponen 100 gramos de arroz. Lo mismo con el dulzor y el azúcar. Una vez el arroz esté cocido y obtengamos el espesor deseado (esto va a depender del tiempo que se deje en la sartén, si lo quieren más espeso, se deja más tiempo para que la leche reduzca), agregamos las uvas pasas y listo. Yo lo llevo a la nevera, pero hay gente que le gusta comerlo caliente.

El arroz con leche es un plato demasiado versátil, yo le agrego frutos secos caramelizados y a veces me gusta agregarle un chorrito de jugo de naranja para que tenga un poquito más de sabor. ¡Felices fiestas!

¡Trucos de la abuela!

