¿Cómo se prepara el chimichurri argentino?

Un poco de la historia de este plato

El origen de esta tradicional salsa argentina se desconoce, sin embargo, expertos en el tema le atribuyen este descubrimiento a James Curry. En varios países del mundo este es uno de los ingredientes más importantes a la hora de acompañar carnes, pescados, y ensaladas. El chimichurri se elabora con perejil, orégano, ajo, vinagre, aceite, ají molido y sal.

En palabras de nuestro chef: “Si estás buscando ese saborcito que le falta a tus carnes, aquí lo encontraste, recetas de chimichurri hay tantas como libros de cocina en el mundo, cada versión es diferente, que sí frío, que sí infusionado, que sí con orégano, que sí con perejil, en fin, el debate puede llegar a ser bastante álgido y yo no quiero entrar en el, así que prefiero mostrarle mi versión, la cual se la aprendí al director de cocina de donde estudié”. Toma nota y a preparar.

Gastronomía: Argentina . Acompáñalo con carnes rojas o proteínas vegetales Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 250 mililitros de aceite neutro

250 mililitros vinagre blanco

6 cucharadas de orégano seco

2 cucharadas de ajo deshidratado

1 cucharada de romero

1 cucharada de laurel en escamas

1 ½ cucharada de peperoncino

1 cucharada de paprika

1 cucharada de sal

1 cucharada de color

Preparación

Podrías mezclar todo y ya, servirlo frío y listo, pero en esta cocina no somos así, nos gusta lo sabroso y aunque parezca difícil, solo te va a tomar 10 minutos más, pero el resultado es asombroso. Hay que mezclar todo en una ollita, revolver con una cuchara de palo y llevar a cocinar a fuego medio hasta que hierva, en ese momento el vinagre se va a empezar a evaporar (no queremos que se evapore todo) y las especias a infusionar con el aceite. Cuando la preparación empiece a hervir, bájale el fuego y déjalo infusionar 5 minutos, mezclándolo de vez en cuando.

¡Trucos de la abuela!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧