Conoce la forma de preparar “ghee” o mantequilla clarificada

Un alimento más ligero que la mantequilla tradicional y que beneficiará tu salud. Foto: Getty Images/iStockphoto - etorres69

Un poco de la historia de este plato

La mantequilla clarificada o ghee se originó en la India cuando se dieron cuenta que la mantequilla de vaca no se conservaba en buen estado por largos periodos. Cuando encontraron que al retirar los solidos de la lactosa con calor, el producto tenía una larga vida útil, nació este “liquido dorado”.

El ghee es un ingrediente fundamental en la cocina india tradicional y en la medicina ayurvédica. Se obtiene a través de un proceso simple de hervir la mantequilla de vaca para eliminar las proteínas (caseína y suero) y los sólidos de la lactosa.

Investigaciones han revelado que este liquido no sólo disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas si no que es alto en vitaminas A, D, E, K, ácidos grasos CLA y ácido butírico, lo que la hace que traiga muchos beneficios para nuestra salud. El ghee es ideal para sustituir la margarina y aceites vegetales como girasol o canola. Su sabor es delicioso, no altera el sabor a las preparaciones y resiste altas temperaturas.

Nosotros te recomendamos: La receta para preparar una apetitosa y saludable crema de zanahoria

Gastronomía: Saludable . Almacénala en un lugar fresco hasta 3 meses. Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes Mantequilla de vaca (la cantidad que quieras)

Cocina también: Recetas con todo el sabor de la yuca: cinco propuestas para cautivar paladares

Preparación

Pon a derretir la mantequilla en una olla de acero inoxidable y muévela con una cuchara de palo a fuego medio. Nota cómo se empieza a formar una espuma (impureza) en la parte superior, este es el momento en que se debe poner en fuego bajo.

Remueve la espuma o impureza con una cuchara, ten cuidado no la introduzcas hasta el fondo, únicamente quita la capa de espuma que está por encima. Cuando ya no la veas, te darás cuenta que has terminado. Apaga el fuego y retira del fogón para que no se siga cocinando.

Por último, añade lentamente en un recipiente con una tela de algodón o una toalla absorbente de cocina la mantequilla para que no que queden allí las impurezas del fondo.

Lo puedes refrigerar o dejar a temperatura ambiente para consumir.

¡Trucos de la abuela!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧