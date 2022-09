¡Sí que sí! Esta es la receta para preparar un crocante pastel de manzana

Así se prepara el pay de manzana Foto: Getty Images/iStockphoto - Mark Schepker

Un poco de la historia de este plato

Es inevitable no asociar la tarta de manzana con la cultura estadounidense. De hecho, hay una frase que lo muestra mejor: “as American as apple pie”, que significa tan americano como la tarta de manzana. Pero la realidad es que esta preparación no tiene origen en ese país.

Los historiadores y expertos de la gastronomía han señalado que esta tarta aparece en recetarios europeos desde el siglo XIV. Un ejemplo es el libro de cocina The Forme of Cury, que fue escrito por los chefs de Ricardo II de Inglaterra, en 1390, en la que aparece un “pay” que apodan como “tartys in applis”.

Esto se complementa con la profunda presencia de la manzana en distintas y antiguas preparaciones. Por eso, hoy en Gastronomía y recetas:

Gastronomía: Europea . Así se prepara el pay de manzana Tiempo de preparación: 40 minutos.

40 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 manzanas

Mantequilla

Azúcar

Canela

Media cucharada de fécula de maíz

Sal al gusto

Crema de leche

Hojaldre

1 huevo

Preparación:

Comenzamos picando y peleando dos manzanas en cubos para llevarlas a la sartén con 20 g. de mantequilla. Las cocinamos por un minuto y le añadimos una cucharadita de canela, revolvemos y le añadimos 50 g. de azúcar y cocinamos hasta que se derrita el azúcar.

Diluimos media cucharadita de fécula de maíz en agua. Cuando esté lista la llevamos a nuestra mezcla de manzana junto con una pizca de sal y una cucharadita de crema de leche. Revolvemos hasta obtener una textura suave y cremosa. Apagamos al fuego.

Ahora, pondremos en una lámina de hojaldre el relleno de manzana y le agregamos un huevo batido en los bordes. Esto nos servirá para que la masa no se abra o se despegue.

Cerramos los bordes con nuestros dedos como si fuera una “empanada” y con un tenedor repasa las marcas de los bordes.

A continuación, barnizamos con huevo la masa y espolvoreamos azúcar. Llevamos las tartas de manzana al horno a una temperatura de 200 grados por 15 minutos. Si no tienes horno también se pueden freír.

