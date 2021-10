Un poco de la historia de este plato

Este es el primo rebelde del famoso Coulant, creado por el chef Francés Michel Bras en 1981 en su restaurante de Laguiole. Se caracteriza por ser un bizcocho que tiene en su interior una salsa de chocolate cremosa que al momento de consumirse se riega por todo el plato, “para conseguir el efecto deseado, el bizcocho suele congelarse”. Hoy vamos con nuestro toque especial, vamos a hacer esta delicia gastronómica con arequipe, le pondremos helado de vainilla por encima y a disfrutar de su sabor.

En este postre no se pueden exceptuar ingredientes, les estaría mintiendo si les dejo reemplazar la harina de trigo, en este caso no se puede, está todo pensado para pecar con el dulce y para que cada ingrediente cumpla su respectiva función.

INGREDIENTES

(Para 2 moldes medianos)

85 gr arequipe

25 gr mantequilla

40 gr azúcar

1 yema

1 huevo

5 gr harina de trigo

Otro poco de harina y mantequilla para los moldes

PREPARACIÓN

Vamos a alistar los moldes, con un pincel o con un dedo los cubrimos con la mantequilla, no importa la temperatura de esta, solo que quede bien cubierto. Para finalizar espolvoreamos harina de trigo buscando que el molde esté untado por todos lados, si queda con exceso, podemos voltearlo y sacudirlo un poco, la idea es que no hayan grumos ni de harina, ni de mantequilla. El molde puede ser de cerámica o de aluminio, como esto va al horno debe aguantar temperatura, el tamaño es el personal, hagan de cuenta el de un pequeño flan.

Una vez tengamos pesados nuestros ingredientes, vamos a llevar a baño de María (ese acto de poner una olla con agua hirviendo y encima un bowl) la mantequilla y el arequipe, una vez fundida la mantequilla y cuando tengamos una mezcla homogénea, retiramos del fuego.

En ese mismo tazón mezclamos el azúcar, la yema y el huevo, lo importante es que nos quede una mezcla uniforme, sin grumos y que todo esté bien integrado.

Para finalizar agregamos la harina tamizada (para evitar los grumos), mezclamos una vez más y listo, podemos llevar a los moldes previamente alistados.

Yo recomiendo cubrir los moldes a ¾ de altura, ni más ni menos, esto va a estar 10 minutos en el horno o en la airfryer a 180 grados, el tiempo suficiente para que la harina y el huevo se cocinen, pero que a la vez, el centro quede líquido.

Esto es de prueba y error, si lo hiciste muy chiquito de seguro no te va a quedar centro líquido y si lo hiciste muy grande, es probable que el exterior no se alcance a cocinar. Lo ideal es voltearlo y servirlo en un plato, pero seamos honestos, el show puede esperar, hay que comérselo directamente del molde, obvio no hay que quemarse, pero esto recién salido del horno con una bola de helado encima, es un espectáculo.

¡Trucos de la abuela!