Receta: así se prepara una buena mantequilla casera de ajo

Disfruta de esta mantequilla casera en panes o galletas. Añade un toque de sabor con una pizca de miel para deleitar el paladar. Foto: eat kubba / Pexels

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Gastronomía: Americana . La mermelada roja es un buen ingrediente para fusionar sabores Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes ½ taza de mantequilla

2 cucharadas de cilantro

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta

5 tajadas de pan

Queso mozzarella al gusto

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Preparación

El truco está en la mantequilla con bastante cilantro, ajo, sal pimienta y mezclamos.

Luego, la vamos a poner sobre nuestras tajadas de pan.

Ponemos bastante queso mozzarella, lo llevamos a la air fryer a 180 °C por 10 minutos o hasta que estén doraditas, partimos, servimos y listo.

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Un poco de la historia del pan

Aunque el origen exacto del pan es desconocido, expertos en gastronomía aseguran que en Mesopotamia se cocía pan desde hace nueve mil años y que ya se utilizaba harina de todo tipo para llevarlo a las mesas. Su preparación se caracterizaba en esa época porque molían grano entre dos piedras, formando una masa delgada que se llevaba al fuego caliente para consumirse. Los ingredientes principales para su elaboración son la harina y el agua.

En Colombia el pan es uno de los productos más apetecidos por los comensales, surgiendo de su elaboración varios tipos dependiendo de la región del país que se visite, existe el casabe del Amazonas, de arroz de los Llanos Orientales, de maíz del altiplano cundiboyacense y el de coco, proveniente de la región Caribe, entre otros.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧