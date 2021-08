Un snack saludable que puedes disfrutar a cualquier hora del día. Esta receta no requiere de aceite.

Un poco de la historia de este plato

El plátano verde, también llamado como “Plátano macho” es un fruto de la familia de las Musáceas, y el menos dulce que otras variedades. Este tipo de ingrediente se dio a conocer en el Mediterráneo en el año 650 después de Cristo. Llegó a Canarias en el siglo XV y a América en 1516 por medio de inmigrantes de la época.

Hoy en día este fruto está disponible en la mayoría de cocinas colombianas, no sólo por su fácil acceso si no por la gran variedad de preparaciones en las que lo podemos usar. En nuestra receta de hoy te vamos a compartir el paso a paso de cómo preparar platanitos verdes súper crocantes usando la freidora de aire. No te tomará más de 20 minutos hacerlos y tendrás un acompañante o snack súper fácil, saludable y delicioso.

INGREDIENTES

1 Plátano verde

2 cucharadas de mantequilla clarificada derretida

2 cucharaditas de sal rosada (si usas otro tipo de sal, usa la mitad de esta cantidad)

1/2 cucharadita de comino en polvo

Pimienta al gusto, es opcional

PREPARACIÓN

Quita la cáscara del plátano y córtalo en rodajas muy delgadas usando el lado de ranuras grandes del rallador o una mandolina. Podrías hacerlo con un cuchillo, pero te tomará mucho más tiempo y probablemente no te va a quedar con el grosor perfecto.

En un recipiente hondo mezcla todos los ingredientes y asegúrate que los platanitos queden muy bien mezclados. Usa tus manos para mezclar muy bien si es necesario.

Lleva a la freidora de aire. Asegúrate que queden lo más separados posible y no queden uno sobre otro (esto es muy importante).

Prende la freidora en 360 °F (182 °C) y deja los platanitos 10 minutos.

Una vez hayan pasados los 10 minutos, mezcla y voltea los platanitos. Ahora sube la temperatura a 390 °F (198.8 °C) y deja por 3 minutos.

Saca de la freidora y deja reposar por 3 minutos

Montaje

Pon un poco más de sal y/o pimienta si es necesario y disfruta con guacamole.

¡Trucos de la abuela!

