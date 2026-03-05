Receta casera: ingredientes para hacer huevos napolitanos

Sirve estos huevos napolitanos con pan de masa madre para disfrutar. Deliciosos. Foto: Getty Imagen

Un poco de la historia de la shakshuka

Esta receta está inspirada en el huevo shakshuka que según cuenta la historia, nació en Arabia. Algunos expertos en el tema dicen que es de origen israelí mientras que otros aseguran que esta receta es de Marruecos, el misterio todavía no se ha resuelto. Lo que sí se puede decir con total certeza, es que esta propuesta gastronómica es una de las más fáciles de llevar a la mesa. Se trata de una mezcla de tomate con especias que se acompaña con pan y se sirve tradicionalmente en una sartén de barro.

Gastronomía: Latinoamericana . Una arepa paisa sería ideal para disfrutar este bocado Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 3 huevos

Quesito al gusto

Queso parmesano al gusto

1/2 cebolla picada

1 diente de ajo rallado

1/2 taza de pasta de tomate

1 cucharada de azúcar

1/2 taza de agua

1 cucharadita de orégano

Hojas de albahaca fresca

Sal y pimienta al gusto

Preparación

En una sartén con mantequilla, sofríe la cebolla, el ajo y la pasta de tomate

Luego añade el azúcar, orégano, sal, pimienta y agua. Cocina hasta que todo esté bien integrado.

Agrega los huevos uno a uno (tip: ponlos primero en una taza para evitar accidentes) y tapa la sartén por 3 minutos.

Añade el quesito desmenuzado, queso parmesano y hojitas de albahaca. Cocina hasta que los huevos estén a tu gusto.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧